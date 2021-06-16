В Харькове один и тот же суд принял разные решения по проспекту Жукова/Григоренко

Харьковский окружной административный суд отменил переименование проспекта Жукова в честь генерала Григоренко. На прошлой неделе этот же суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко в честь Жукова.

Судья Андрей Зинченко во вторник, 15 июня, удовлетворил иск Харьковского горсовета, который оспаривал решение главы Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года о переименовании проспекта Жукова в проспект Григоренко.

Мотивационной части решения еще нет, но Харьковская ОГА уже пообещала подать апелляцию на решение окружного суда.

В 2016 году тогдашний глава области Игорь Райнин во исполнение закона о декоммунизации издал указ о переименовании нескольких районов Харькова, пяти станций метро и 52 улиц, в том числе и проспекта Жукова.

"Если суд отменил (указ - ред.) в части Жукова, то он может в любой момент отменить в другой части. Решение приняли по формальным основаниям, несмотря на практику Верховного суда и других судов", - пояснил депутат горсовета Харькова Дмитрий Булах.