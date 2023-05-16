МакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботи
У Полтаві і Кременчуці відновили роботу заклади мережі МакДональдз, які були зачинені від 24 лютого 2022 року.
Де відкрилися "маки" та як працюють заклади - читайте нижче в матеріалі Styler.
Адреси та графік роботи МакДональдз
Полтавський ресторан "швидкої" їжі запрацював за адресою вулиця Європейська, 187-А.
Наразі заклад працює з 09:00 до 22:00, однак, як повідомляють місцеві пабліки, тривалість роботи буде збільшуватися.
Як і всі інші заклади мережі, на час повітряної тривоги, МакДональдз буде зачинятися.
У Полтаві та Кременчуці відкрилися "маки" (фото: 0532.ua)
Натомість відвідувачі зможуть пройти до укриття, яке розташоване на вулиці Європейській, 173.
Крім того, свою роботу відновив і заклад у Кременчуці за адресою вулиця Київська, 6.
Мешканці міста чекали на відкриття МакДональдз, адже із самого ранку вишиковуються в черги, щоб зробити замовлення.
Повідомляють, що черга на МакДрайв утворилася ще о 8:30 ранку, за пів години до відкриття закладу.
Додамо, що полтавський заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста та водночас поруч з автомагістраллю Київ - Харків.
Ресторан у Кременчуці - біля транспортного сполучення Дніпро-Кременчук-Київ, куди зручно завітати під час поїздки, аби скуштувати смачні страви та відпочити в озелененій зоні неподалік.
Тому обидва заклади є зручними для місцевих жителів і для гостей міста.
Де ще відкритий МакДональдз по Україні
Київ
- просп. Гагаріна, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- вул. Гришка, 7
- вул. Вишгородська, 33-а
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Палладіна, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонський, 26-а
- вул. Є. Сверстюка, 1
- просп. Перемоги, 138
- просп. Бажана, 8
- вул. Хоткевича Гната, 1-в
- просп. Степана Бандери, 12-а
- вул. Оноре де Бальзака, 2-а
- вул. Миколайчука,16
- пл. Героїв Бресту, 5
- вул. Архітектора Вербицького, 1
- пл. Севастопольська, 1
- вул. Хрещатик, 19-А
- вул. Борщагівська, 2-б
- вул. Ползунова, 6
- вул. Георгія Кирпи, 5-а
Одеса
- вул. Пантелеймонівська, 17-б;
- вул. Дерибасівська, 23/1;
- пл. Незалежності, 1;
- вул. Черняховського, 1-б;
- вул. Краснова, 14а.
Дніпро
- пл. Старомостова, 5
- просп. Гагаріна, 128
- просп. Героїв, 2-В
- вул.Кондратюка, 2-В
- просп. Слобожанському, 1-А.
Львів
- просп. Свободи, 35
- просп. Чорновола, 12
- просп. Шевченка, 7
- вул. Володимира Великого, 24-а
- вул. Під Дубом, 7 Б
- Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А
- просп. Червоної Калини, 60 Б
Крім того, заклади працюють у Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Бучі, у Київській області у селі Гора та селі Лісники, а також у селі Софіївська Борщагівка на околиці столиці.
Раніше ми писали про скандальне будівництво нового МакДональдз у Броварах.