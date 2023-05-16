ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботи

Новость на русском →
Полтава , Вівторок 16 травня 2023 11:21
МакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботи У Полтаві і Кременчуці відкрився МакДональдз (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Полтаві і Кременчуці відновили роботу заклади мережі МакДональдз, які були зачинені від 24 лютого 2022 року.

Де відкрилися "маки" та як працюють заклади - читайте нижче в матеріалі Styler.

Адреси та графік роботи МакДональдз

Полтавський ресторан "швидкої" їжі запрацював за адресою вулиця Європейська, 187-А.

Наразі заклад працює з 09:00 до 22:00, однак, як повідомляють місцеві пабліки, тривалість роботи буде збільшуватися.

Як і всі інші заклади мережі, на час повітряної тривоги, МакДональдз буде зачинятися.

МакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботиМакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботиМакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботи

У Полтаві та Кременчуці відкрилися "маки" (фото: 0532.ua)

Натомість відвідувачі зможуть пройти до укриття, яке розташоване на вулиці Європейській, 173.

Крім того, свою роботу відновив і заклад у Кременчуці за адресою вулиця Київська, 6.

Мешканці міста чекали на відкриття МакДональдз, адже із самого ранку вишиковуються в черги, щоб зробити замовлення.

Повідомляють, що черга на МакДрайв утворилася ще о 8:30 ранку, за пів години до відкриття закладу.

Додамо, що полтавський заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста та водночас поруч з автомагістраллю Київ - Харків.

Ресторан у Кременчуці - біля транспортного сполучення Дніпро-Кременчук-Київ, куди зручно завітати під час поїздки, аби скуштувати смачні страви та відпочити в озелененій зоні неподалік.

Тому обидва заклади є зручними для місцевих жителів і для гостей міста.

Де ще відкритий МакДональдз по Україні

Київ

  • просп. Гагаріна, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • вул. Гришка, 7
  • вул. Вишгородська, 33-а
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Палладіна, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонський, 26-а
  • вул. Є. Сверстюка, 1
  • просп. Перемоги, 138
  • просп. Бажана, 8
  • вул. Хоткевича Гната, 1-в
  • просп. Степана Бандери, 12-а
  • вул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • вул. Миколайчука,16
  • пл. Героїв Бресту, 5
  • вул. Архітектора Вербицького, 1
  • пл. Севастопольська, 1
  • вул. Хрещатик, 19-А
  • вул. Борщагівська, 2-б
  • вул. Ползунова, 6
  • вул. Георгія Кирпи, 5-а

Одеса

  • вул. Пантелеймонівська, 17-б;
  • вул. Дерибасівська, 23/1;
  • пл. Незалежності, 1;
  • вул. Черняховського, 1-б;
  • вул. Краснова, 14а.

Дніпро

  • пл. Старомостова, 5
  • просп. Гагаріна, 128
  • просп. Героїв, 2-В
  • вул.Кондратюка, 2-В
  • просп. Слобожанському, 1-А.

Львів

  • просп. Свободи, 35
  • просп. Чорновола, 12
  • просп. Шевченка, 7
  • вул. Володимира Великого, 24-а
  • вул. Під Дубом, 7 Б
  • Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А
  • просп. Червоної Калини, 60 Б

Крім того, заклади працюють у Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Бучі, у Київській області у селі Гора та селі Лісники, а також у селі Софіївська Борщагівка на околиці столиці.

Раніше ми писали про скандальне будівництво нового МакДональдз у Броварах.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакДональдз Полтава Кременчук