МакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботи

У Полтаві і Кременчуці відновили роботу заклади мережі МакДональдз, які були зачинені від 24 лютого 2022 року.

Де відкрилися "маки" та як працюють заклади - читайте нижче в матеріалі Styler.

Адреси та графік роботи МакДональдз

Полтавський ресторан "швидкої" їжі запрацював за адресою вулиця Європейська, 187-А.

Наразі заклад працює з 09:00 до 22:00, однак, як повідомляють місцеві пабліки, тривалість роботи буде збільшуватися.

Як і всі інші заклади мережі, на час повітряної тривоги, МакДональдз буде зачинятися.

У Полтаві та Кременчуці відкрилися "маки" (фото: 0532.ua)

Натомість відвідувачі зможуть пройти до укриття, яке розташоване на вулиці Європейській, 173.

Крім того, свою роботу відновив і заклад у Кременчуці за адресою вулиця Київська, 6.

Мешканці міста чекали на відкриття МакДональдз, адже із самого ранку вишиковуються в черги, щоб зробити замовлення.

Повідомляють, що черга на МакДрайв утворилася ще о 8:30 ранку, за пів години до відкриття закладу.

Додамо, що полтавський заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста та водночас поруч з автомагістраллю Київ - Харків.

Ресторан у Кременчуці - біля транспортного сполучення Дніпро-Кременчук-Київ, куди зручно завітати під час поїздки, аби скуштувати смачні страви та відпочити в озелененій зоні неподалік.

Тому обидва заклади є зручними для місцевих жителів і для гостей міста.

Де ще відкритий МакДональдз по Україні

Київ

просп. Гагаріна, 2-а

просп. Бажана, 3-б

вул. Гришка, 7

вул. Вишгородська, 33-а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Палладіна, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонський, 26-а

вул. Є. Сверстюка, 1

просп. Перемоги, 138

просп. Бажана, 8

вул. Хоткевича Гната, 1-в

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Оноре де Бальзака, 2-а

вул. Миколайчука,16

пл. Героїв Бресту, 5

вул. Архітектора Вербицького, 1

пл. Севастопольська, 1

вул. Хрещатик, 19-А

вул. Борщагівська, 2-б

вул. Ползунова, 6

вул. Георгія Кирпи, 5-а

Одеса

вул. Пантелеймонівська, 17-б;

вул. Дерибасівська, 23/1;

пл. Незалежності, 1;

вул. Черняховського, 1-б;

вул. Краснова, 14а.

Дніпро

пл. Старомостова, 5

просп. Гагаріна, 128

просп. Героїв, 2-В

вул.Кондратюка, 2-В

просп. Слобожанському, 1-А.

Львів

просп. Свободи, 35

просп. Чорновола, 12

просп. Шевченка, 7

вул. Володимира Великого, 24-а

вул. Під Дубом, 7 Б

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А

просп. Червоної Калини, 60 Б

Крім того, заклади працюють у Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Бучі, у Київській області у селі Гора та селі Лісники, а також у селі Софіївська Борщагівка на околиці столиці.