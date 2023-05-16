МакДональдс открылись в новых городах: адреса и график работы
В Полтаве и Кременчуге возобновили работу заведения сети МакДональдз, которые были закрыты с 24 февраля 2022 года.
Где открылись "маки" и как работают заведения - читайте ниже в материале Styler.
Адреса и график работы МакДональдз
Полтавский ресторан "быстрой" еды заработал по адресу улица Европейская, 187-А.
В настоящее время заведение работает с 09:00 до 22:00, однако, как сообщают местные паблики, продолжительность работы будет увеличиваться. Как и все остальные заведения сети, во время воздушной тревоги, МакДональдз будет закрываться.
В Полтаве и Кременчуге открылись "маки" (фото: 0532.ua)
Зато посетители смогут пройти к укрытию, расположенному на улице Европейской, 173.
Кроме того, свою работу возобновило заведение в Кременчуге по адресу улица Киевская, 6.
Жители города ждали открытия МакДональдза, ведь с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы сделать заказ. Сообщают, что очередь на МакДрайв образовалась еще в 8:30 утра, через полчаса в открытие заведения.
Где еще открыт МакДональдз по Украине
Киев
- просп. Гагарина, 2-а
- просп. Бажана, 3-б
- ул. Гришко, 7
- ул. Вышгородская, 33-а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Полладина, 7-а
- просп. Курбаса, 19-а
- просп. Оболонский, 26-а
- ул. Е. Сверстюка, 1
- просп. Победы, 138
- просп. Бажана, 8
- ул. Хоткевича Игната, 1-в
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Оноре де Бальзака, 2-я
- ул. Миколайчука,16
- пл. Героев Бреста, 5
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
- пл. Севастопольская, 1
- ул. Крещатик, 19-А
- ул. Борщаговская, 2-б
- ул. Ползунова, 6
- ул. Георгия Кирпы, пятая
Одесса
- ул. Пантелеймоновская, 17;
- ул. Дерибасовская, 23/1;
- пл. Независимости, 1;
- ул. Черняховского, 1-б;
- ул. Краснова, 14а.
Днепр
- пл. Старомостова, 5
- просп. Гагарина, 128
- просп. Героев, 2-В
- Кондратюка, 2-В
- просп. Слобожанском, 1-А.
Львов
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просп. Свободы, 35
- просп. Черновола, 12
- просп. Шевченко, 7
- ул. Владимира Великого, 24-а
- ул. Под Дубом, 7 Б
- Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А
- просп. Червоной Калины, 60 Б
Кроме того, заведения работают в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Буче, в Киевской области в селе Гора и селе Лесники, а также в селе Софиевская Борщаговка на окрестности столицы.
Раньше мы писали оскандальном строительстве нового МакДональдза в Броварах.