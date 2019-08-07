У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе через зауваження охоронця: з'явилося відео

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Охоронець закладу зробив перехожому зауваження

У Полтаві перехожий чоловік влаштував стрілянину в кафе через те, що охоронець зробив йому зауваження. Чоловік хотів справити нужду прямо на вулиці. Інцидент стався біля закладу "Ботанік" 5 серпня, городянин поранив співробітника охорони, той досі не прийшов до тями. Він вистрілив кілька разів йому прямо в голову.

Потерпілого доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. 40-річний співробітник кафе отримав поранення в голову, його стан зараз дуже важкий. У мережі з'явилося відео з камери спостереження.

Відео: Чоловік намагався справити нужду прямо на вулиці (YouTube/KoloNews)

"Пораненого в несвідомому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом замаху на вбивство відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.

Користувачі мережі прокоментували відео.

За таке треба давати довічне! Ще потім виявиться що це якийсь х*ін з органів!

Перетворюється в Сомалі, там такі ж порядки, у кого ствол, той і правий.

Ось тільки охоронцеві за законом зброю не можна носити, а у кожного відморозка в сумці ствол.

Скріншот коментарів (YouTube/KoloNews)

Як ми раніше писали, в Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному із розважальних закладів. В результаті інциденту постраждали троє людей - їх доставили в лікарню.

Також ми писали про те, що нещодавно в Ірпені під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину через те, що не поділили мерця.