ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе через зауваження охоронця: з'явилося відео

STYLERЖиття    07.08.2019 - 22:18
У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе через зауваження охоронця: з'явилося відео
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Охоронець закладу зробив перехожому зауваження

У Полтаві перехожий чоловік влаштував стрілянину в кафе через те, що охоронець зробив йому зауваження. Чоловік хотів справити нужду прямо на вулиці. Інцидент стався біля закладу "Ботанік" 5 серпня, городянин поранив співробітника охорони, той досі не прийшов до тями. Він вистрілив кілька разів йому прямо в голову.

Потерпілого доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. 40-річний співробітник кафе отримав поранення в голову, його стан зараз дуже важкий. У мережі з'явилося відео з камери спостереження.

Відео: Чоловік намагався справити нужду прямо на вулиці (YouTube/KoloNews)

"Пораненого в несвідомому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом замаху на вбивство відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.

Користувачі мережі прокоментували відео.

  • За таке треба давати довічне! Ще потім виявиться що це якийсь х*ін з органів!
  • Перетворюється в Сомалі, там такі ж порядки, у кого ствол, той і правий.
  • Ось тільки охоронцеві за законом зброю не можна носити, а у кожного відморозка в сумці ствол.

У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе через зауваження охоронця: з'явилося відео

Скріншот коментарів (YouTube/KoloNews)

Як ми раніше писали, в Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному із розважальних закладів. В результаті інциденту постраждали троє людей - їх доставили в лікарню.

Також ми писали про те, що нещодавно в Ірпені під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину через те, що не поділили мерця.

У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе, є постраждалий У результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинув громадянин Німеччини
Новини України охранаСтрільба
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся