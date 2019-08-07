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В Полтаве мужчина устроил стрельбу в кафе, есть пострадавший

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 15:38
В Полтаве мужчина устроил стрельбу в кафе, есть пострадавший
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы пострадал охранник заведения

В Полтаве во вторник, 6 августа, возле одного из кафе Шевченковского района города произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, 6 августа около 23:00 возле одного из заведений питания неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в охранника. 

"Раненого в бессознательном состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы", - говорится в сообщении. 

 

По факту покушения на убийство сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Кроме того, правоохранители разыскивают подозреваемого.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Кирилловке Запорожской области между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате чего в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. 

Кроме того, в Харькове на улице Молочной произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Так, неизвестный возле гаража подошел к мужчине и выстрелил в него, после чего скрылся в неизвестном направлении. Полиция открыла дело по факту "умышленное убийство". Подозреваемого разыскивают.

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