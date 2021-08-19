UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Полтаве в квартире на 8 этаже женщина нашла удава: видео неожиданности

Автор: Тетяна Самарук

В Полтаве женщина на 8 этаже своей квартиры нашла метрового удава.

Об этом информирует телеканал ИРТ.

Так, при виде пресмыкающегося женщина сразу позвонила к чрезвычайников.

Как рассказала жительница, недавно в квартире проводился ремонт, а именно меняли трубы. Пока неизвестно, как удав попал на 8-й этаж многоэтажки.

Через некоторое время пресмыкающееся доставили в Полтавский областной эколого-натуралистический центр, где поместили в террариум. Уже там специалисты выяснили, что это аргентинский радужный удав.

Что известно об удаве

По словам заведующей отделом биологии и методической работы натуралистического центра Людмилы Брижак, удава кто-то держал у себя дома, ведь они водятся только в дикой природе. В частности, их родина - это Центральная Америка, Северная Бразилия. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи предгорья.

Кроме того, едят удавы мышей, по одной в неделю. Однако, активное пресмыкающееся обычно в ночи.

Хозяева экзотического животного пока не нашлись.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, что делать при укусе змеи.

Также во Львовской области двое детей попали в больницу укус змеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
змеяудав