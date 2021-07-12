Что делать при укусе змеи: рекомендации Минздрава
При укусе змеи необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Однако, если госпитализация требует определенного времени, необходимо соблюдать некоторые правила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.
"При укусе змеи нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Позвоните по номеру 103 или самостоятельно отвезите пострадавшего человека к врачу",- отмечают медики.
В ведомстве подчеркивают, что только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь и применить при необходимости противоядие.
Однако, если госпитализация требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку, а именно придерживаться такого алгоритма:
- обеспечить покой и минимум движений потерпевшего;
- давать пить много жидкости;
- освободить пораженный участок тела от одежды, обуви.
Кроме того, при укусах в область конечности необходимо зафиксировать ее с помощью импровизированной шины (доски, палки).
Как отмечают в НСЗУ, до приезда врача необходимо продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку.
Также, по возможности, приложить к ране лед, завернутый в ткань.
Медики отмечают, что в любом случае не надо разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут или давать пострадавшему алкоголь.
Напомним, недавно в Ивано-Франковской области троих детей госпитализировали из-за укусов змей.