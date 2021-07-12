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Что делать при укусе змеи: рекомендации Минздрава

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Понедельник 12 июля 2021 15:10
Что делать при укусе змеи: рекомендации Минздрава Фото: что необходимо знать о первой помощи при укусе змеи (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

При укусе змеи необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Однако, если госпитализация требует определенного времени, необходимо соблюдать некоторые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

"При укусе змеи нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Позвоните по номеру 103 или самостоятельно отвезите пострадавшего человека к врачу",- отмечают медики.

В ведомстве подчеркивают, что только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь и применить при необходимости противоядие.

Однако, если госпитализация требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку, а именно придерживаться такого алгоритма:

  • обеспечить покой и минимум движений потерпевшего;
  • давать пить много жидкости;
  • освободить пораженный участок тела от одежды, обуви.

Кроме того, при укусах в область конечности необходимо зафиксировать ее с помощью импровизированной шины (доски, палки).

Как отмечают в НСЗУ, до приезда врача необходимо продезинфицировать рану и наложить стерильную повязку.

Также, по возможности, приложить к ране лед, завернутый в ткань.

Медики отмечают, что в любом случае не надо разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут или давать пострадавшему алкоголь.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области троих детей госпитализировали из-за укусов змей.

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