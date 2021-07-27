ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львовской области двое детей попали в больницу из-за укуса змеи

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 11:06
Во Львовской области двое детей попали в больницу из-за укуса змеи Фото: во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали двух детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во Львовской области госпитализировали двух детей. Их укусила змея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 26 июля в 12:28 поступило сообщение, что в реанимационное отделение Туркивской центральной районной больницы поступила девочка 2011 года, жительница села Верхняя Яблонька Самборского района с диагнозом - укус змеи в голеностопного сустава левой ноги. Состояние пострадавшей - средней тяжести.

В этот же день в 19:30 к спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворивский центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель села Рогизно Яворивского района, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать при укусе змеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область
NEWS
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса