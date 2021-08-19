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У Полтаві в квартирі на 8 поверсі жінка знайшла удава: відео несподіванки

Автор: Тетяна Самарук

У Полтаві жінка на 8 поверсі своєї квартири знайшла метрового удава.

Про це інформує телеканал ІРТ.

Так, побачивши плазуна жінка відразу зателефонувала до надзвичайників.

Як розповіла жителька, нещодавно у квартирі проводився ремонт, а саме міняли труби. Поки невідомо, як удав потрапив на 8-й поверх багатоповерхівки.

Через деякий час плазуна доправили до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, де помістили у тераріум. Уже там фахівці з'ясували, що це аргентинський райдужний удав.

Що відомо про удава

За словами завідувачки відділу біології та методичної роботи натуралістичного центру Людмили Брижак, удава хтось тримав у себе вдома, адже вони водяться тільки у дикій природі. Зокрема, їх батьківщина – це Центральна Америка, Північна Бразилія. Водяться вони у тропічних лісах, в чагарниках, поблизу передгір'я.

Окрім того, їдять удави мишей, по одній на тиждень. Однак, активний плазун зазвичай у ночі.

Господарі екзотичної тварини поки що не знайшлися.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ розповіли, що робити при укусі змії.

Також у Львівській області двоє дітей потрапили до лікарні через укус змії.

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