У Полтаві в квартирі на 8 поверсі жінка знайшла удава: відео несподіванки

Так, побачивши плазуна жінка відразу зателефонувала до надзвичайників.

Як розповіла жителька, нещодавно у квартирі проводився ремонт, а саме міняли труби. Поки невідомо, як удав потрапив на 8-й поверх багатоповерхівки.

Через деякий час плазуна доправили до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, де помістили у тераріум. Уже там фахівці з'ясували, що це аргентинський райдужний удав.

Що відомо про удава

За словами завідувачки відділу біології та методичної роботи натуралістичного центру Людмили Брижак, удава хтось тримав у себе вдома, адже вони водяться тільки у дикій природі. Зокрема, їх батьківщина – це Центральна Америка, Північна Бразилія. Водяться вони у тропічних лісах, в чагарниках, поблизу передгір'я.

Окрім того, їдять удави мишей, по одній на тиждень. Однак, активний плазун зазвичай у ночі.

Господарі екзотичної тварини поки що не знайшлися.