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В Полтаве беременную с COVID-19 прооперировали: кровь утратила способность сворачиваться

Автор: Роман Мирончук

В Полтаве беременная Юлия Кривошеева заболела коронавирусной инфекцией. В один момент ее состояние ухудшилось, и врачи решили сделать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка.

Об этом сообщают "Факты".

По словам женщины, когда ей подходил срок рожать у нее поднялась температура и она весь день провела в постели.

"Было такое ощущение, словно меня пропустили через мясорубку и бросили под каток. Каждый подъем с кровати был похож на подъем на Говерлу. Руки-ноги не слушались, и я едва находила силы дойти до кухни", - рассказала Кривошеева.

Юлия Кривошеева (фото: fakty.ua)

Женщина обратилась за помощью к специалистам после того, как почувствовала, что ребенок на 33 неделе беременности практически перестал толкаться и стал вялым. Кроме того, у нее поднялась температура до 40 градусов.

Врачи посоветовались и решили срочно ее оперировать. У женщины родилась девочка весом 2,4 килограммов. При этом у младенца было двустороннее воспаление легких, которое вызвал COVID-19.

Кривошеева отметила, что врачи ей сказали, если бы тогда она дотянула с поездкой в родильный дом до утра, все могло бы быть хуже. Она счастлива, что медики спасли жизнь ее малышке.

Юлия Кривошеева с семьей (фото: fakty.ua)

Из-за заражения коронавирусом кровь беременной потеряла способность сворачиваться.

Врачи ей рассказали, что COVID-19 уничтожил в ее организме фибриноген - белок, который отвечает за свертываемость крови. Поэтому она могла умереть во время операции.

"Мне ставили катетер в руку, а из маленького прокола кровь лилась фонтаном" - вспоминала она.

Напомним, эксперты рассказали, как украинцам получить прививку от коронавируса в другой стране.

Ранее врач рассказал, за какое лечение COVID-19 в Израиле можно сесть в тюрьму.

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