RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Полтаві вагітну з COVID-19 прооперували: кров втратила здатність згортатися

Автор: Роман Мирончук

У Полтаві вагітна Юлія Кривошеєва захворіла на коронавірусну інфекцію. В один момент її стан погіршився, і лікарі вирішили зробити кесарів розтин, щоб врятувати життя дитини.

Про це повідомляють "Факти".

За словами жінки, коли їй підходив термін народжувати у неї піднялася температура і вона весь день провела в ліжку.

"Було таке відчуття, ніби мене пропустили через м'ясорубку і кинули під каток. Кожен підйом з ліжка був схожий на підйом на Говерлу. Руки-ноги не слухалися, і я ледве знаходила сили дійти до кухні", - розповіла Кривошеєва.

Юлія Кривошеєва (фото: fakty.ua)

Жінка звернулася за допомогою до фахівців після того, як відчула, що дитина на 33 тижні вагітності практично перестала штовхатися і стала млявою. Крім того, у неї піднялася температура до 40 градусів.

Лікарі порадилися і вирішили її терміново оперувати. У жінки народилася дівчинка вагою 2,4 кілограма. При цьому у немовляти було двостороннє запалення легенів, яке викликав COVID-19.

Кривошеєва зазначила, що лікарі їй сказали, якби тоді вона дотягла з поїздкою в пологовий будинок до ранку, все могло б бути гірше. Вона щаслива, що медики врятували життя її малятку.

Юлія Кривошеєва з сім'єю (фото: fakty.ua)

Через зараження коронавірусом кров вагітної втратила здатність згортатися.

Лікарі їй розповіли, що COVID-19 знищив в її організмі фібриноген - білок, який відповідає за згортання крові. Тому вона могла померти під час операції.

"Мені ставили катетер в руку, а з маленького проколу кров лилася фонтаном" - згадувала вона.

Нагадаємо, експерти розповіли, як українцям отримати щеплення від коронавірусу в іншій країні.

Раніше лікар розповів, за яке лікування COVID-19 в Ізраїлі можна сісти у в'язницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПолтаваКоронавірус
Читайте також
Харків увійшов у "червону зону": які обмеження діють з 11 квітня
Дитячий садок, а не локдаун: ізраїльський лікар розніс український карантин
Прогноз погоди