Вакцинация от COVID-19 за границей: как украинцам получить прививку в другой стране

После старта вакцинации в разных странах некоторые из них готовы принимать желающих из других стран для проведения иммунизации, но не все. Тем временем эксперты прогнозируют развитие такого направления "медицинского туризма".

Сообщается, что в данное время украинцев на прививку могут принять такие страны, как Польша, Чехия и Россия. В Германии прививать иностранцев не спешат, а в продвинутом в вопросах иммунизации Израиле прививку получить можно, но сделать это непросто.

По словам украинки Русланы Шонфельд, которая уже два года живет в Германии, только около 5% граждан получили вакцину в стране.

"У меня есть справка на временное проживание здесь. И с этим документом я имею право на вакцинацию. И вообще, согласно постановлению о вакцинации, все люди, которые имеют гражданство или как-то относятся к Германии, - имеют страховку медицинскую – имеют право на вакцинацию", - рассказывает она.

А вот шенгенская виза, да и приглашение в страну права на иммунизацию не дают.

В Израиле же прививают всех, независимо от того, какое у тебя гражданство и есть ли медицинская страховка.

Алена Сербина вместе с семьей живет неподалеку от Тель-Авива. Она говорит, что вакцинация здесь проводится бесплатно и на добровольной основе. Иностранцам тоже не откажут, но попасть сюда - непросто.

"Сначала прививались те, кто в возрасте, кто в зоне риска. Это пожилые и люди в зоне риска - с сахарным диабетом, онкозаболеваниями и так далее", - рассказывает она.