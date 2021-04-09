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Вакцинация от COVID-19 за границей: как украинцам получить прививку в другой стране

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 18:25
Вакцинация от COVID-19 за границей: как украинцам получить прививку в другой стране Фото: Как украинцы вакцинируются за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

После старта вакцинации в разных странах некоторые из них готовы принимать желающих из других стран для проведения иммунизации, но не все. Тем временем эксперты прогнозируют развитие такого направления "медицинского туризма".

Об этом пишет Сегодня.

Сообщается, что в данное время украинцев на прививку могут принять такие страны, как Польша, Чехия и Россия. В Германии прививать иностранцев не спешат, а в продвинутом в вопросах иммунизации Израиле прививку получить можно, но сделать это непросто.

По словам украинки Русланы Шонфельд, которая уже два года живет в Германии, только около 5% граждан получили вакцину в стране.

"У меня есть справка на временное проживание здесь. И с этим документом я имею право на вакцинацию. И вообще, согласно постановлению о вакцинации, все люди, которые имеют гражданство или как-то относятся к Германии, - имеют страховку медицинскую – имеют право на вакцинацию", - рассказывает она.

А вот шенгенская виза, да и приглашение в страну права на иммунизацию не дают.

В Израиле же прививают всех, независимо от того, какое у тебя гражданство и есть ли медицинская страховка.

Алена Сербина вместе с семьей живет неподалеку от Тель-Авива. Она говорит, что вакцинация здесь проводится бесплатно и на добровольной основе. Иностранцам тоже не откажут, но попасть сюда - непросто.

"Сначала прививались те, кто в возрасте, кто в зоне риска. Это пожилые и люди в зоне риска - с сахарным диабетом, онкозаболеваниями и так далее", - рассказывает она.

Напомним, что иммунизация украинцев началась 24 февраля после того, как в страну завезли индийский препарат Covishield разработки AstraZeneca. Первым прививку сделал врач из Черкасской области.

По состоянию на 9 апреля в Украине уже было привито 353 тысячи человек.

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