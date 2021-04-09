Врач рассказал, за какое лечение COVID-19 в Израиле можно сесть в тюрьму

Пациенты с коронавирусом в Израиле редко попадают в больницы и постоянно на связи со своим семейным врачом. Но есть такое лечение, за которое доктор может угодить в тюрьму.

Об этом в программе "Право на владу" рассказал врач из Израиля Борис Бриль.

"Основная масса нагрузки идет на первичную систему здравоохранения, на семейных врачей. Прежде, чем люди попадают в больницу, они лечатся у семейного врача или около своих соседей. У нас соседи не могут лечить своих соседей — это можно в тюрьму загреметь", - рассказал Бриль.

Также медик поделился, что никаких гормонов и антибиотиков человеку дома не колят - это может привести к ухудшению состояния человека. Все в Израиле основано по принципу доказательной медицины.

"Принцип не дать "легкому" пациенту какие-то препараты, которые доведут до больницы. Сначала все экспериментировали, но смотрели исследования. Эти все эксперименты прекратились с июня 2020 года, протоколы почти не изменились. Буквально минимально — приходили новые препараты, но они забирались через некоторое время. Основной принцип, допустим, "легких" пациентов — симптоматическое лечение", - рассказал медик.

По словам Бриля, без анализов человеку не назначают непонятного лечения. Если врач назначил лечение и оно привело к смертности - он может угодить за решетку.

"Никаких гормонов типа дексаметазона, антибиотиков дома, без анализов назначения непонятных лечений, которые приводят к повышенной смертности и к повышенной тяжести заболевания. У нас этого нет. У нас за это врач пойдет в тюрьму", — подчеркнул Борис Бриль.