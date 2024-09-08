Польський пляцок "Пані Валевська" з безе: старовинний рецепт смачного десерту

Пляцки популярні не лише в Україні - ці солодощі досить поширені і в Польщі, де мають свої особливості приготування. Одним з найвідоміших пляцків є "Пані Валевська", який прикрашають безе.

Про те, як готувати пляцок за польським рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на польський кулінарний YouTube-канал "Pyszne Wypieki".

Що потрібно для польського пляцка

Для того, щоб приготувати пляцок за польським рецептом, потрібні такі продукти:

борошно - 390 г;

яйця - 7 шт.;

молоко - 580 мл;

сметана - 3 ст. л.;

маргарин - 200 г;

масло - 200 г;

джем - 80-90 г;

цукор - 400 г;

цукрова пудра - 100 г;

розпушувач - 1 ч. л.;

волоські горіхи - жменька.

Як готувати пляцок по-польськи

Спочатку підігрійте маргарин, щоб він краще перемішувався з іншими інгредієнтами тіста. В глибоку миску насипте 350 г борошна, додайте розпушувач, цукрову пудру та сметану.

Розбийте яйця в окремі миски, відокремлюючи білок від жовтка. Для тіста потрібні 4 жовтки, інші використовуються для приготування крему, а білок - для безе.

Після того, як ви додали в борошно жовтки, можна вимішувати тісто - це радять робити міксером. Тісто повинно бути доволі густим.

Після цього тісто потрібно розділити на дві частини та вилити кожну на невелике деко (приблизно 25х40 см), встелене пергаментом.

Якщо деко тільки одне, коржі можна випікати по черзі. Рівномірно розподіліть тісто та змастіть кожен майбутній корж джемом.

Як зробити коржі для пляцка (скриншот / Pyszne Wypieki)

Інгредієнти для безе - 6 білків - необхідно збити, поступово додаючи 300 г цукру, щоб утворилася густа біла маса.

Половину безе необхідно викласти на один корж. Подрібніть горіхи, а потім, відклавши половину, присипте ними безе. Цей крок потрібно зробити з іншим коржем, посипавши його рештою горіхів.

Викладіть безе на коржі (скриншот / Pyszne Wypieki)

Випікати коржі з безе потрібно протягом 30-40 хвилин, в розігрітій до 170 градусів духовці.

В цей час можна приготувати з'єднувальний крем. Для цього налийте в каструлю 500 мл молока та, додавши в рідину 60 г цукру, поставте посуд на вогонь. В окремій мисці потрібно збити решту борошна з 40 г цукру, 80 мл молока, 2 жовтками та 1 яйцем.

Коли молоко почне закипати, влийте в каструлю збиту жовткову масу - і швидко перемішайте. Маса досить швидко стає густою. Щоб уникнути грудочок, можна скористатися занурювальним блендером. Готувати крем радять допоки маса не почне злегка булькотіти.

Заварний крем потрібно готувати до булькотіння суміші (скриншот / Pyszne Wypieki)

Збийте масло до пухкої білої маси - а потім поступово додайте заварний крем, не перестаючи збивати суміш.

Для того, щоб скласти пляцок, на перший корж з безе потрібно рівномірно викласти крем, а зверху накрити другим коржем. Щоб коржі стали м'якими від крему, пляцок рекомендують поставити в холодильник на ніч.

Після цього десерт можна нарізати на порції та пригощатися.