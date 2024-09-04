Пляцок "Лісова пісня": рецепт казкової смакоти з заварним кремом

Пляцок - це традиційна українська випічка з західних областей України. Для приготування такого десерту спочатку випікають тоненькі коржі, які стають пухкими та ніжними від заварного крему. Крім цього, випічку прикрашають сухофруктами або горіхами.

Про те, як готувати пляцок "Лісова пісня", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для пляцка з заварним кремом

Для приготування пляцка "Лісова пісня", необхідно підготувати наступні продукти:

борошно - 570 г;

яйця - 7 шт.;

масло (72.5%) - 280 г;

молоко - 500 мл;

цукор - 400 г;

розпушувач - 10 г;

вишні - 300 г;

горіхи - 150 г;

сухий яблучний кисіль - пачка в 40 г;

кукурудзяний крохмаль - 20 г;

ванільний цукор - 10 г;

чорний шоколад - плитка.

Як готувати пляцок "Лісова пісня"

Відкладіть одне яйце для заварного крему. В інших відділіть жовтки від білків. До жовтків необхідно додати 250 г цукру та збити суміш до пухкої білої маси.

Тоді потрібно додати 250 г масла; його необхідно підігріти до кімнатної температури. Після цього ще раз ретельно перемішайте інгредієнти.

Поступово додайте 550 г борошна з розпушувачем. Вимішайте тісто, а потім розділіть його на три однакові частини.

Білки необхідно збити зі 100 г цукру до густої консистенції. Після цього додайте кисіль та ще раз збийте суміш до однорідності.

Невелику форму для випікання (приблизно 22х33 см) застеліть пергаментом і викладіть перший шматок тіста, розрівнявши його по дну форму. Зверху викладіть третину суміші білків та цукру. На білкову суміш необхідно викласти 50 г горіхів і 100 г вишень.

Такий корж необхідно випікати в духовці протягом 27-30 хвилин, за температури в 170 градусів. Після випікання зачекайте, доки корж охолоне. За таким методом спечіть решту коржів для пляцка.

Приготуйте заварний крем для пляцка. Для нього необхідно змішати в каструлі молоко, білий і ванільний цукор, крохмаль, яйце і решту борошна.

Поставте посуд на маленький вогонь та доведіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Тоді додайте решту масла і перемішайте крем.

Щоб зібрати пляцок, змастіть коржі кремом, намазуючи його з усіх боків. На паровій бані розтопіть шоколад і полийте ним пляцок. Для того, щоб випічка була смачною, поставте пляцок в холодильник на ніч.