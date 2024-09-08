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Польский пляцок "Пани Валевская" с безе: старинный рецепт вкусного десерта

Воскресенье 08 сентября 2024 07:45
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Польский пляцок "Пани Валевская" с безе: старинный рецепт вкусного десерта Как готовить площадку по-польски (скриншот / Pyszne Wypieki)
Автор: Людмила Рябухіна

Площадки популярны не только в Украине - эти сладости достаточно распространены и в Польше, где имеют свои особенности приготовления. Одним из самых известных площадок является "Госпожа Валевская", который украшают безе.

О том, как готовить уголок по польскому рецепту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польский кулинарный YouTube-канал "Pyszne Wypieki".

Что нужно для польского пляцка

Для того чтобы приготовить пляцок по польскому рецепту, нужны следующие продукты:

  • мука - 390 г;
  • яйца - 7 шт.;
  • молоко - 580 мл;
  • сметана - 3 ст. л.;
  • маргарин - 200 г;
  • сливочное масло - 200 г;
  • джем - 80-90 г;
  • сахар - 400 г;
  • сахарная пудра - 100 г;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • грецкие орехи - горстка.

Как готовить пляцок по-польски

Сначала подогрейте маргарин, чтобы он лучше перемешивался с другими ингредиентами теста. В глубокую миску насыпьте 350 г муки, добавьте разрыхлитель, сахарную пудру и сметану.

Разбейте яйца в отдельные миски, отделяя белок от желтка. Для теста нужны 4 желтка, остальные используются для приготовления крема, а белок - для безе.

После того как вы добавили в муку желтки, можно вымешивать тесто - это советуют делать миксером. Тесто должно быть достаточно густым.

После этого тесто нужно разделить на две части и вылить каждую на небольшой противень (примерно 25х40 см), устланное пергаментом.

Если противень только один, коржи можно выпекать поочередно. Равномерно распределите тесто и смажьте каждый будущий корж джемом.

Польский пляцок &quot;Пани Валевская&quot; с безе: старинный рецепт вкусного десерта

Как сделать коржи для площадки (скриншот / Pyszne Wypieki)

Ингредиенты для безе - 6 белков - необходимо взбить, постепенно добавляя 300 г сахара, чтобы образовалась густая белая масса.

Половину безе необходимо выложить на один корж. Измельчите орехи, а затем, отложив половину, присыпьте ими безе. Этот шаг нужно сделать с другим коржом, посыпав его оставшимися орехами.

Польский пляцок &quot;Пани Валевская&quot; с безе: старинный рецепт вкусного десерта

Выложите безе на коржи (скриншот / Pyszne Wypieki)

Выпекать коржи с безе нужно в течение 30-40 минут, в разогретой до 170 градусов духовке.

В это время можно приготовить соединительный крем. Для этого налейте в кастрюлю 500 мл молока и, добавив 60 г сахара в жидкость, поставьте посуду на огонь. В отдельной миске нужно взбить оставшуюся муку с 40 г сахара, 80 мл молока, 2 желтками и 1 яйцом.

Когда молоко начнет закипать, влейте в кастрюлю взбитую желточную массу - и быстро перемешайте. Масса достаточно быстро становится густой. Чтобы избежать комочков, можно воспользоваться погружным блендером. Готовить крем советуют до тех пор, пока масса не начнет слегка булькать.

Польский пляцок &quot;Пани Валевская&quot; с безе: старинный рецепт вкусного десерта

Заварной крем нужно готовить до бульканья смеси (скриншот / Pyszne Wypieki)

Взбейте масло до пышной белой массы - а затем постепенно добавьте заварной крем, не переставая взбивать смесь.

Для того чтобы сложить пляцок, на первый корж с безе нужно равномерно выложить крем, а сверху накрыть вторым коржом. Чтобы коржи стали мягкими от крема, пляцок рекомендуют поставить в холодильник на ночь.

После этого десерт можно порезать на порции и угощаться.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить синнабоны с кремом.

Также читайте, как готовить пляцок "Лесная песня" с орехами, вишнями и шоколадом.

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