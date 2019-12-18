Польская рулетка: как обманывают украинских заробитчан

Украинцы, которые ездят на заработки в Польшу, часто попадают в неприятные ситуации из-за недобросовестных работодателей или посредников. О том, как обманывают граждан Украины с трудоустройством в Польше, рассказали в материале "Сегодня".

Лолита Чубенко из Винницы поехала работать на один из польских мясокомбинатов. При трудоустройстве ей пообещали, что она будет обрезать крылышки. Кроме зарплаты работникам также полагался бесплатный хостел. Однако женщине пришлось таскать 25-килограмовые ящики с мясом, а также с ее зарплаты начали высчитывать за проживание в хостеле. Она призналась, что сомневается в том, что ее трудоустройство в Польше было легальным.

"Медицинскую книжку там на месте написали, хотя меня, естественно, никто не проверял", - рассказала Чубенко и добавила, что в хостеле мужчин и женщин селили в одну комнату.

Рекрутер Наталья, которая вела ее трудоустройство, обещала продлить легальное пребывание в Польше, но этого не произошло. Украинцы, которые работали на мясокомбинате, могли быть депортированными в любой момент.

"Со мной женщина жила в одной комнате. У нее был просрочен "безвиз", она ей обещала продлить этот "безвиз" дальше на три месяца, но на четвертый или пятый й день просрочки визы она позвонила ей и сказала – вам в документах отказали", - добавила Чубенко.

Она призналась, что не стала ожидать обещанного и покинула Польшу. Часть уже заработанных денег ей так и не выплатили.

"Нам обещали выслать зарплату. Я ждала неделю, две, три, месяц. Я официально работала три недели, а не два с половиной месяца как было на самом деле", - рассказала женщина.

На фирме по трудоустройству сказали, что рекрутер Наталья у них не работает, а в разговоре с руководством отказали.

"Люди, когда часто едут на работу в Польшу, они воспринимают, что вот их работодатель – это будет предприятие, завод, фабрика. А по факту настоящим работодателем является вот это вот агентство труда, или, как их называют в Польше, – "Агентство труда", - объяснил председатель профсоюза "Украинский мигрант/Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Как в Польше обманывают работников из Украины