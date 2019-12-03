В Украине придумали, как возвращать заробитчан: кредит под 5%

Заробитчанам обещают выгодные кредиты (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский объявил о программе возвращения заробитчан и мигрантов

В Украине будут стимулировать заробитчан и мигрантов вернуться льготными кредитами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. В стране будет запущена программа под названием "Возвращайся и оставайся".

"Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет или начать или расширить свой бизнес. Как это будет работать? Сумма кредита 1,5 млн гривен на пять лет. Ставки следующие - 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее двух рабочих мест; 7% для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. Но если вы нанимаете работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%", - отметил Зеленский.

По словам главы страны, ставка в размере 9% предлагается тем, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн гривен и хочет расширить свое дело. Зеленский добавил, что позже появятся детальные условия и информация о том, как это будет работать.

Запускаємо нову державну програму: для тих, хто хоче повернутися в Україну; для тих, хто збирається шукати кращої долі за кордоном. Перший етап – доступні кредити для власної справи! 5%, 7% та 9%. Повертайся і залишайся! Деталі – скоро. Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Владимир Зеленский сообщил о запуске новой программы для возвращения заробитчан