Украинские заробитчане массово вернутся назад: названа причина

Украинцы (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

Украинцы, уехавшие на заработки в Европу, вернутся на родину

Украинцы, которые уехали на работу в Европу, массово вернутся назад. Более того, в Украину приедут многие представители других национальностей. Об этом в интервью Politeka Online заявил аналитик и эксперт по стратегии Владимир Стус.

По его словам, с приходом Дональда Трампа всем стало понятно, что процесс глобализации завершается.

"Мой прогноз о том, что глобализация завершается, опубликован в 2009 году. Сколько его критиковали? Но вот Трамп пришел и сейчас всем понятно, что глобализация завершается", - говорит аналитик.

Владимир Стус уверен, что Украине есть что осваивать внутри.

"А что осваивать внутри Германии? Что осваивать внутри Испании? Ничего! И в Украине, и на Западе развитие экономики идет на три четверти за счет роста пузырей. С "мегабалом" это все упадет. Сначала закроют вакансии, потом будут вытеснять мигрантов, а потом будут вытеснять своих нежелательных лиц. А потом они поедут, и демографическая проблема Украины будет решаться", - считает эксперт.

По мнению Владимира Стуса, в Украину приедут граждане ближнего зарубежья.

"Сначала вернутся те, кто поехал, потом те, которые близкие к нам, которые давно поехали из Украины, а потом те, которые не этнически близкие и Украина введет жесткую миграционную политику, потому что они поедут не потому что будет там хорошо, а потому что там будет плохо", - отмечает аналитик.

Напомним, что ранее на Закарпатье вьетнамцы замаскировались под животных, чтобы перейти границу.