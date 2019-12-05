Изнанка Европы: с какими проблемами сталкиваются украинские трудовые мигранты

В ЕС все еще высокий спрос на украинских строителей (Фото: pixabay.com)

Поток трудовых мигрантов из Украины в ЕС растет с каждым годом, равно как и суммы денежных переводов, которые украинцы присылают из-за рубежа домой. В топе стран, куда чаще всего уезжают "заробитчане", неизменно остаются Польша, Чехия и Литва.

Безвизовый режим с Евросоюзом упростил процедуру поиска работы за рубежом. Но "мигранты" со стажем уверяют, что намного надежнее искать фирмы в Украине, которые предоставляют трудоустройство за границей. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Кто и куда едет

На работу в Евросоюз украинцы едут в основном двумя путями. Или наобум, выезжая как туристы и рассчитывая найти работу на месте, или же через фирмы-посредники, которые предлагают конкретные варианты для трудоустройства. Причем украинские посредники нередко обходятся дороже, чем компании по подбору персонала в ЕС.

Плюс европейского посредника еще и в том, что эти фирмы предлагают сопровождение по месту. То есть, если человек уже работает и у него внезапно возникли трудности или вопросы, ему будет проще их разрешать. Такого рода фирмы-посредники зарабатывают на том, что получают комиссию с каждой зарплаты сотрудника от его работодателя.

"Я работаю в польской Гдыне и помогаю землякам трудоустроиться. Наша компания зарабатывает процент от дохода каждого трудоустроенного мигранта. Оплачивает услугу трудоустройства работодатель, сам соискатель не платит ничего. Работодателю лень заниматься бумажной волокитой, мы избавляем его от этого за небольшой гонорар", - рассказывает Дмитрий.

Он два года назад приехал в Польшу, воспользовавшись безвизом. По его словам, он и сам пытался найти здесь работу через фирму-посредника, но нарвался на недобросовестную компанию и потерял несколько сотен долларов.

Как уже было сказано, еще один способ получить работу в Евросоюзе – поехать по безвизу, снять хостел и искать работу уже по месту. Это незаконный вариант, поскольку в странах ЕС очень строгие правила по части соблюдения трудового законодательства. Но в случае успеха есть шанс напрямую договориться с работодателем, и дальше остается рассчитывать на его порядочность. Неким преимуществом такого варианта трудоустройства является возможность увидеть место работы, условия труда или даже познакомиться с коллективом.

Следует заметить, что при поездке за границу по безвизу и дальнейшему самостоятельному поиску работы есть риск попасть к недобросовестному работодателю. Отношения с последним могут не иметь должного юридического статуса и сопровождения, что позволит ему не выполнять данные соискателю обещания.

Здесь сразу стоит отменить важный момент. Выехав в Евросоюз по трудовой визе, и решив уже там сменить работодателя, нужно помнить, что в большинстве европейских стран существует законодательный контроль за перемещением трудовыми мигрантами.

В таком случае работник обязан сообщить о намерении работать у другого работодателя. Иначе, получив трудовую визу по одному договору, но по факту работая "в черную", человеку грозит админштраф и депортация, без права въезда в ЕС на определенный срок.

"Моя дочь вместе с парнем уже пятый выехали на заработки в Польшу. Как правило, едут по приглашению от работодателя. Соль в том, что работать в таком случае ты обязуешься именно у того работодателя, который выслал визовое приглашение. Если ты на месте уходишь к другому работодателю, тебя депортируют", – подтверждает Лариса Якименко, мать трудовой мигрантки.

Из общих рисков, на которые идут украинцы, трудоустраиваясь через фирму-посредника, собеседники издания выделяют такие: отсутствие обещанного места работы, другой тип работ, трудовые условия, которые отличаются от обещанных, более низкий уровень оплаты труда, плохие условия проживания. Нередко случаются ситуации, когда посредник прекращает общения с соискателем в одностороннем порядке. Обычно это происходит после оплаты "услуги" по оформлению пакета трудовых документов.

"Часто условия проживания в общежитиях для трудовых мигрантов оставляют желать лучшего, бывает холодно и грязно", – делится опытом Сергей Матвиец, трудовой мигрант, работающий в Вильнюсе.

По его словам, в Литве сейчас большой спрос на таких специалистов, как каменщики, плиточники, резчики, плотники и швеи. Литва делает на таких спецов запрос в посольство, а попасть на работу можно только через собеседование, поясняет собеседник. Некоторые украинцы едут на работу нелегально – по безвизу, а затем ищут работу на месте, подтверждает он.

В Литве подобный формат поиска работы упрощен еще тем, что в стране много русскоязычных. Правда, в этом случае у мигрантов нет социальных гарантий. Женщинам в этом смысле вообще небезопасно: кому-то предлагают сферу интимных услуг вместо работы горничной, а кому-то – уборку туалетов на вокзалах, рассказывает Матвиец.

Советы мигрантов со стажем

По словам украинских трудовых мигрантов, как правило, фирмы, открывающие трудовые визы в Европу, начинают подготовку пакета документов, включающего приглашение и трудовой договор, только после оплаты клиентом предстоящей услуги. Потому стоит очень пристально отнестись к выбору компании.

Прежде всего, не стоит перечислять на счет компании средства за обещанные услуги до тех пор, пока не появится уверенность в том, что фирма, с которой предстоит сотрудничать, предоставит необходимые гарантии.

Последнее поспособствует тому, что трудовой мигрант окажется именно там, где запланировал и на тех условиях, которые избрал для себя. Гарантиями в данном случае могут послужить рекомендации знакомых, которым человек доверяет, и которые ранее воспользовались услугами этой же фирмы-посредника. Или внушающая доверие история компания на рынке.

"Чтобы получить ту работу, на которую вы рассчитываете, важно крайне пристально изучить репутацию компании, которой вы доверяете свое трудоустройство. Репутационный фактор – является важнейшим лакмусом в этом вопросе", – говорит Денис, сотрудник компании с офисом в Праге, трудоустраивающей украинцев в Чехии. Компания имеет лицензию Министерства труда Чешской республики.

То, как долго компания на рынке и какие о ней отзывы – надежная гарантия социальной защиты при трудоустройстве в другой стране. Самая большая опасность при поездке на работу за рубеж – получить не ту работу, которую вам обещали, или не ту оплату, условия труда и проживания.

"Таких случаев, увы, все еще до 70%. То есть рисков много, но с ними важно правильно работать", – говорит Денис.

Найдя компанию по открытию трудовых виз в сети, стоит поехать и познакомиться. Именно это советуют опытные трудовые мигранты. А для абсолютной уверенности – как турист съездить на несколько дней в страну, где находится центральный офис компании, пользуясь безвизовым режимом. Это даст возможность фактически встретиться с ее сотрудниками и даже попросить лично представить лицензию на такую деятельность.

"Через какую бы фирму-"открывашку" (фирма по трудоустройству, - ред.) вы не ехали, важно заранее проверить наличие у нее лицензии на подобную деятельность, познакомиться с офисом, сотрудниками, проверить юридический адрес, согласно которому выставляется счет за услугу оформления пакета документов", – говорит Витас Гриндер, трудовой мигрант из Украины с 12-летним стажем, который успел поработать в Австрии, Литве и Чехии.

По словам Витаса, соответствующий пакет документов, как правило, начинают готовить только после оплаты. Потому так важно до момента транзакции собрать информацию о компании, выяснить, как долго она на рынке, каковы отзывы о ней.

Что касается смены работы на месте, Витас поясняет, что в Чехии сейчас вообще нельзя менять работу, если работаешь по краткосрочной визе. А по долгосрочной визе нужно минимум полгода отработать там, где изначально устроен, а затем согласовать свои действия с местным Министерством труда. Причем там могут отказать, и тогда трудовому мигранту остается только возвращаться домой.

На этапе, когда клиент оплатил компании счет за услугу организации трудоустройства, не менее внимательно стоит изучить трудовые условия, которые он подписывает до отъезда на работу в другую страну. Важно также проверить наличие официальных печатей в документах для открытия визы, переданных принимающей стороной.

Главным мерилом социальной защиты трудовых мигрантов за границей является наличие медицинской страховки, посильной трудовой нормы, регламентированного рабочего дня, материальных компенсаций и премий за внеурочные часы работы, обеспечение удовлетворительных условий проживания для трудовых мигрантов, права на замену рода деятельности в связи с ухудшением самочувствия и отсутствие предполагаемого штрафа за разрыв договора из-за проблем со здоровьем у сотрудника, возникших не по его вине.

Выбор страны

Сегодня Польша – единственная страна Евросоюза, которая законодательно позволяет украинцам приезжать по безвизу и уже по месту заключать трудовые договора. Чехия, Литва и Германия, куда также часто едут наши соотечественники в стремлении подзаработать, требуют оформления трудовых отношений до прибытия на их территорию.

"К числу стран, наиболее лояльно относящихся к трудовому устройству украинцев, классически относятся Польша, Словакия, в малом количестве Венгрия, там языковая проблема, ну и Чехия. Здесь, после Польши, наших большинство", – подчеркивает Денис, сотрудник компании, трудоустраивающей украинцев в Праге.

По его словам, в Польше за последние пять лет ужесточили контроль над потоками мигрантов, поскольку нелегалы не платили налоги, на чем государство теряло значительные суммы. Жесткий контроль за финансовыми потоками, вывозимыми украинцами, существует и в Чешской республике.

Именно поэтому, если трудовой мигрант меняет работодателя, приехав по трудовой визе, он обязан об этом сообщить. Тем не менее многие украинцы, теряя работу в Чехии, пытаются устроиться "в черную", подчеркивает собеседник. Но таких нелегалов депортируют без права въезда в Евросоюз на некоторый срок со штрафом.

"С этим строго, шансов не попасться контролирующим органам практически нет. Только мне поступает информация о ежедневной депортации из Праги до 10 человек. В целом их куда больше", – резюмирует Денис.

Уехать работать в Чехию, Германию или Литву несколько дороже, чем в Польшу, но, по словам очевидцев, безопаснее с точки зрение соцзащиты. Контроль за потоками трудовых мигрантов в этих странах более строгий и осуществляется соответствующими министерствами, курирующими данную сферу социальной и экономической жизни. Уровень зарплат здесь, по словам украинских трудовых мигрантов, в среднем, выше примерно на 150-250 евро. Жилье стоит почти так же, как и у нашего западного соседа.

"Я до этого ездил в Польшу, уровень зарплат почти такой же, как и здесь, в Литве: от 600-800 евро до 1500 евро. Чем уже специальность – тем выше зарплата. Неплохо зарабатывают дальнобойщики. Жилье обходиться в 100-200 евро ежемесячно, в зависимости от условий", – рассказал трудовой мигрант Сергей Матвиец.