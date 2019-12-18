Польська рулетка: як дурять українських заробітчан

Украинці, які їздять на заробітки до Польщі, часто потрапляють у неприємні ситуації через недобросовісних роботодавців або посередників. Про те, як обманюють громадян України з працевлаштуванням в Польщі, розповіли в матеріалі "Сьогодні".

Лоліта Чубенко з Вінниці поїхала працювати на один із польських м'ясокомбінатів. При працевлаштуванні їй пообіцяли, що вона буде обрізати крильця. Крім зарплати працівникам також покладався безкоштовний хостел. Однак жінці довелося тягати 25-килограмові ящики з м'ясом, а також з її зарплати почали вираховувати за проживання в хостелі. Вона зізналася, що сумнівається в тому, що її працевлаштування в Польщі було легальним.

"Медичну книжку там на місці написали, хоча мене, природно, ніхто не перевіряв", - розповіла Чубенко і додала, що в хостелі чоловіків і жінок селили в одну кімнату.

Рекрутер Наталя, яка вела її працевлаштування, обіцяла продовжити легальне перебування в Польщі, але цього не сталося. Українці, які працювали на м'ясокомбінаті, могли бути депортованими в будь-який момент.

"Зі мною жінка жила в одній кімнаті. У неї був прострочений "безвіз", вона їй обіцяла продовжити цей "безвіз" далі на три місяці, але на четвертий або п'ятий день прострочення візи вона зателефонувала їй і сказала – вам в документах відмовили", - додала Чубенко.

Вона зізналася, що не стала чекати обіцяного і залишила Польщу. Частину вже зароблених грошей їй так і не виплатили.

"Нам обіцяли вислати зарплату. Я чекала тиждень, дві, три, місяць. Я офіційно працювала три тижні, а не два з половиною місяці, як було насправді", - розповіла жінка.

На фірмі з працевлаштування сказали, що рекрутер Наталя у них не працює, а в розмові з керівництвом відмовили.

"Люди, коли їдуть на роботу в Польщу, вони сприймають, що їх роботодавець – це підприємство, завод, фабрика. А за фактом цим роботодавцем є ось це агентство праці, або, як їх називають у Польщі, – "Агентство праці", - пояснив голова профспілки "Український мігрант/Трудова солідарність" Віталій Махинько.

Як у Польщі обманюють працівників з України