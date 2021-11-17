В Польше украинец подшофе на грузовике растрощил мост и "нырнул" в реку, спровоцировав экоЧП
В Польше в Котово нетрезвый украинец за рулем седельного тягача с полуприцепом с сельскохозяйственной техникой не справился с управлением, слетел с дороги на месте строительства моста, повредил конструкцию, частично "нырнул" в транспорте в реку Могильница.
Об этом передали в пресс-службе местной спасательной службы.
Инцидент произошел вчера около половины десятого вечера.
На место ДТП на национальной дороге № 32 в Котово прибыли бригады пожарно-спасательной службы.
Пожарные помогли водителю выбраться из машины, затем оказали ему квалифицированную первую помощь и затем передали действующей спасательной бригаде.
К счастью, водитель отделался незначительными синяками.
Помимо "канувшего в Лету" грузовика и потери перевозимых грузов, повреждения построенного моста, произошла утечка дизельного топлива в реку. Это привело к необходимости создания сорбционной дамбы для предотвращения дальнейшего просачивания жидкости по водотоку в окружающую среду.
Чтобы нейтрализовать угрозу, из Познани была задействована специализированная химическая и экологическая спасательная группа.
Впоследствии транспорт вытащили из реки краном.
Мероприятия удалось завершить только сегодня около пяти утра.
Вместе с Воеводской инспекцией по охране окружающей среды были начаты работы с целью мониторинга ситуации на водотоке.
В целом ущерб от аварии оценивается примерно в 1 миллион злотых (около 6,45 миллионов гривен).
Также стало известно, что тест на наличие алкоголя в организме водителя показал более 2 промилле.
В Польше нетрезвый украинец на грузовике сломал мост и утопил транспорт, а из-за аварии произошла утечка в реку солярки (фото: gov.pl)
Ранее сообщалось, что в Польше задержали украинца за перевозку нелегалов в автобусе.
Также мы писали, что в октябре в Польше загорелся автобус с более 30 украинцами.