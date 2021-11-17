ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і "пірнув" у річку, спровокувавши екоНС

Новость на русском →
Польща, Середа 17 листопада 2021 20:51
У Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і "пірнув" у річку, спровокувавши екоНС Колаж РБК-Україна: у Польщі українець на вантажівці влаштував серйозну аварію
Автор: Володимир Костирін

У Польщі в Котово нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням, злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію, частково "пірнув" у транспорті в річку Могильниця.

Про це передали в прес-службі місцевої рятувальної служби.

Інцидент стався вчора близько половини десятої вечора.

На місце ДТП на національній дорозі № 32 в Котово прибули бригади пожежно-рятувальної служби.

Пожежники допомогли водієві вибратися з машини, потім надали йому кваліфіковану першу допомогу і потім передали діючій рятувальній бригаді.

На щастя, водій відбувся незначними синцями.

Крім вантажівки, що "канула в Лету", та втрати перевезених вантажів, пошкодження побудованого моста, стався витік дизельного палива в річку. Це призвело до необхідності створення сорбційної дамби для запобігання подальшого просочування рідини водотоком у навколишнє середовище.

Щоб нейтралізувати загрозу, з Познані була задіяна спеціалізована хімічна та екологічна рятувальна група.

Згодом транспорт витягли з річки краном.

Заходи вдалося завершити тільки сьогодні близько п'ятої ранку.

Разом з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища були розпочаті роботи з метою моніторингу ситуації на водотоці.

В цілому збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 мільйон злотих (близько 6,45 мільйона гривень).

Також стало відомо, що тест на наявність алкоголю в організмі водія показав більш як 2 проміле.

У Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і &quot;пірнув&quot; у річку, спровокувавши екоНСУ Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і &quot;пірнув&quot; у річку, спровокувавши екоНСУ Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і &quot;пірнув&quot; у річку, спровокувавши екоНСУ Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і &quot;пірнув&quot; у річку, спровокувавши екоНСУ Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і &quot;пірнув&quot; у річку, спровокувавши екоНС

У Польщі нетверезий українець на вантажівці зламав міст і втопив транспорт, а через аварію стався витік у річку солярки (фото: gov.pl)

Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали українця за перевезення нелегалів в автобусі.

Також ми писали, що в жовтні у Польщі загорівся автобус з понад 30 українцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша
LITE
"Холостячка" Огнєвіч в прозорій білизні поділилася заповітним бажанням: багато чого б віддала
"Холостячка" Огнєвіч в прозорій білизні поділилася заповітним бажанням: багато чого б віддала