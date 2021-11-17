У Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і "пірнув" у річку, спровокувавши екоНС
У Польщі в Котово нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням, злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію, частково "пірнув" у транспорті в річку Могильниця.
Про це передали в прес-службі місцевої рятувальної служби.
Інцидент стався вчора близько половини десятої вечора.
На місце ДТП на національній дорозі № 32 в Котово прибули бригади пожежно-рятувальної служби.
Пожежники допомогли водієві вибратися з машини, потім надали йому кваліфіковану першу допомогу і потім передали діючій рятувальній бригаді.
На щастя, водій відбувся незначними синцями.
Крім вантажівки, що "канула в Лету", та втрати перевезених вантажів, пошкодження побудованого моста, стався витік дизельного палива в річку. Це призвело до необхідності створення сорбційної дамби для запобігання подальшого просочування рідини водотоком у навколишнє середовище.
Щоб нейтралізувати загрозу, з Познані була задіяна спеціалізована хімічна та екологічна рятувальна група.
Згодом транспорт витягли з річки краном.
Заходи вдалося завершити тільки сьогодні близько п'ятої ранку.
Разом з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища були розпочаті роботи з метою моніторингу ситуації на водотоці.
В цілому збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 мільйон злотих (близько 6,45 мільйона гривень).
Також стало відомо, що тест на наявність алкоголю в організмі водія показав більш як 2 проміле.
У Польщі нетверезий українець на вантажівці зламав міст і втопив транспорт, а через аварію стався витік у річку солярки (фото: gov.pl)
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