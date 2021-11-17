У Польщі українець напідпитку на вантажівці розтрощив міст і "пірнув" у річку, спровокувавши екоНС

У Польщі в Котово нетверезий українець за кермом сідельного тягача з напівпричепом із сільськогосподарською технікою не впорався з керуванням, злетів з дороги на місці будівництва моста, пошкодив конструкцію, частково "пірнув" у транспорті в річку Могильниця.

Про це передали в прес-службі місцевої рятувальної служби.

Інцидент стався вчора близько половини десятої вечора.

На місце ДТП на національній дорозі № 32 в Котово прибули бригади пожежно-рятувальної служби.

Пожежники допомогли водієві вибратися з машини, потім надали йому кваліфіковану першу допомогу і потім передали діючій рятувальній бригаді.

На щастя, водій відбувся незначними синцями.

Крім вантажівки, що "канула в Лету", та втрати перевезених вантажів, пошкодження побудованого моста, стався витік дизельного палива в річку. Це призвело до необхідності створення сорбційної дамби для запобігання подальшого просочування рідини водотоком у навколишнє середовище.

Щоб нейтралізувати загрозу, з Познані була задіяна спеціалізована хімічна та екологічна рятувальна група.

Згодом транспорт витягли з річки краном.

Заходи вдалося завершити тільки сьогодні близько п'ятої ранку.

Разом з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища були розпочаті роботи з метою моніторингу ситуації на водотоці.

В цілому збиток від аварії оцінюється приблизно в 1 мільйон злотих (близько 6,45 мільйона гривень).

Також стало відомо, що тест на наявність алкоголю в організмі водія показав більш як 2 проміле.

У Польщі нетверезий українець на вантажівці зламав міст і втопив транспорт, а через аварію стався витік у річку солярки (фото: gov.pl)