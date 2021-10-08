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В Польше загорелся автобус с более 30 украинцами: видео пожара

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Польша, Пятница 08 октября 2021 16:56
В Польше загорелся автобус с более 30 украинцами: видео пожара Фото: в Польше горел автобус с украинцами (скриншот)
Автор: Владимир Костырин

В Польше загорелся автобус во время движения, в котором ехал 31 украинец - 29 пассажиров и 2 водителя. Инцидент произошел в центре города Томашув-Любельский, который входит в Люблинское воеводство.

Об этом 8 октября передает wiadomosci.radiozet.pl.

ЧП случилось еще в среду около полуночи. К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Пассажирский автобус направлялся в Тернополь из польского Слупска.

Момент пожара в бусе зафиксировали камеры наблюдения, после чего местная полиция опубликовала видео.

Возгорание произошло во время движения автобуса по улице Замойской.

Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции водителя, который вовремя остановил транспорт.

Как рассказал сотрудник Уездного управления полиции в Томашув-Любельском, до того, как огонь охватил бус, все пассажиры покинули автобус.

На место происшествия вызвали пожарных, которые потушили горящую машину.

Причиной пожара называют самовоспламенение из-за блокировки и нагрева тормозной системы.

Видео: в польском городе Томашув-Любельский загорелся автобус с 31 украинцем

Ранее сообщалось, что 7 октября в польском Катовице произошло ДТП с участием автомобиля, в котором были два украинца - они оба погибли.

Напомним также, что в сентябре под Житомиром международный автобус врезался в автовоз и сгорел, и в результате происшествия один человек погиб и было много пострадавших.

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