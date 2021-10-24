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В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов

Новина українською →
Польша, Воскресенье 24 октября 2021 16:42
В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов Фото: в Польше задержали украинца (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В польском Подляшье полиция задержала гражданина Украины. Украинец перевозил в автобусе 12 предполагаемых нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как рассказал представитель местной полиции Томаш Крупа, происшествие произошло в субботу, 23 октября. Правоохранители пытались остановить на дороге автобус Renault, чтобы его осмотреть, но водитель не остановился и начал убегать. Сбежать ему помогал автомобиль Nissan, который блокировал полицейские автомобили.

Водитель Nissan выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Honda. В то же время водитель Renault повернул на грунтовую дорогу и скрылся, оставив автобус с 12 пассажирами. В результате ДТП пострадал водитель Honda.

Водителя Renault полицейские задержали в трех километрах от места аварии. Водителя автомобиля Nissan также задержали. Оба задержанных оказались гражданами Украины.

Автобус Renault в аварию не попал, но трех его пассажиров (двух женщин и ребенка) пришлось госпитализировать из-за состояния здоровья.

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