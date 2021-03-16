ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше авто с украинцами нырнуло в воду: семья с детьми не смогла выбраться из ловушки

Новина українською → Польша, Вторник 16 марта 2021 20:03
В Польше авто с украинцами нырнуло в воду: семья с детьми не смогла выбраться из ловушки В ДТП в Польше погибла украинская семья (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В субботу 13 марта, в польском городе Щецин похоронили украинскую семью, которая погибла в трагическом ДТП в городе Дзивнув. Супруги и их дети - восьмилетняя дочь и трехлетний сын находились в авто, которое внезапно двинулась с причала и упало в реку Дзина.

Инцидент произошел еще в феврале и шокировал всю Польшу. Об этом сообщает Dailylviv.

Для выяснения причин трагедии правоохранителям пришлось осуществить вскрытие тел всей семьи, и провести технический осмотр транспортного средства. Гипотез трагического события было несколько.

Одна из версий - поломка автомобиля, на котором ехала семья. Известно, что на месте происшествия нет признаков торможения, и машина съехала с дороги и вернула под углом 90 градусов прямо на набережную. Автомобиль въехал в воду с достаточно большой скоростью.

В Польше авто с украинцами нырнуло в воду: семья с детьми не смогла выбраться из ловушки

В ДТП в Польше погибла украинская семья (фото: dailylviv.com)

По словам свидетелей, машина некоторое время плавала на воде, но из нее никто не вылезал. Авто удалось вытянуть через три часа. Внутри находилась вся семья и собака.

По неофициальной информации издания Onet.pl, за рулем была 37-летняя женщина. На переднем пассажирском сиденье - трехлетний сын супругов, а на заднем - мужчина и восьмилетняя дочь. Собака ехала в багажнике. Все погибли.

Сообщается, что 37-летняя женщина вскоре должна была выйти на работу после декретного отпуска, а 41-летний мужчина работал художником.

Напомним, украинка рассказала о жутком ДТП в Польше.

Ранее под Киевом автомобиль столкнулся с самолетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь ДТП Польша
LITE
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло
Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло