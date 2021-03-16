У Польщі авто з українцями пірнуло у воду: сім'я з дітьми не змогла вибратися з пастки
У суботу 13 березня, в польському місті Щецин поховали українську сім'ю, яка загинула в трагічній ДТП в місті Дзивнув. Подружжя та їх діти - восьмирічна дочка і трирічний син перебували в авто, яке раптово рушило з причалу і впало в річку Дзина.
Інцидент стався ще в лютому і шокував всю Польщу. Про це повідомляє Dailylviv.
Для з'ясування причин трагедії правоохоронцям довелося здійснити розтин тіл всієї родини, і провести технічний огляд транспортного засобу. Гіпотез трагічної події було декілька.
Одна з версій - поломка автомобіля, на якому їхала родина. Відомо, що на місці події немає ознак гальмування, і машина з'їхала з дороги і повернула під кутом 90 градусів прямо на набережну. Автомобіль в'їхав у воду з досить великою швидкістю.
У ДТП у Польщі загинула українська сім'я (фото: dailylviv.com)
За словами свідків, машина деякий час плавала на воді, але з неї ніхто не вилазив. Авто вдалося витягнути через три години. Всередині знаходилася вся сім'я і собака.
За неофіційною інформацією видання Onet.pl за кермом була 37-річна жінка. На передньому пасажирському сидінні - трирічний син подружжя, а на задньому - чоловік і восьмирічна донька. Собака їхала в багажнику. Всі загинули.
Повідомляється, що 37-річна жінка невдовзі мала вийти на роботу після декретної відпустки, а 41-річний чоловік працював художником.
Нагадаємо, українка розповіла про жахливу ДТП у Польщі.
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