Под Киевом автомобиль столкнулся с самолетом

В городе Васильков Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом. Это случилось вечером 10 марта в 40-й бригаде тактической авиации.

Про инцидент рассказали в службе по связям с общественностью воздушного командования "Центр".

Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло после окончания летной смены в темное время суток.

"В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части", - рассказали военные.

Водителю автомобиля, который получил травмы, была оказана квалифицированная первая медицинская помощь. Сейчас его состояние удовлетворительное, военнослужащий находится под опекой врачей.

На месте происшествия работают правоохранители, а в воинской части проводится служебное расследование.

"Причины происшествия выясняются", - добавили в пресс-центре военной части.

Фото и видео с места необычного ДТП нет.

Добавим, что авиабаза "Васильков" - пункт постоянной дислокации 40-й бригады тактической авиации. Аэродром в городе был построен в начале XX века. С 2014 года приведен в полную боевую готовность.

Фото с авиабазы (facebook.com/Vbtaps)