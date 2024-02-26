У Польщі знайшли мідний кинжал, якому понад 4000 років: він може бути українським

Доктор Ельжбета Серадзка-Бургхард, археолог музею в Ярославлі, розповіла, що у III тисячолітті до нашої ери предмети з міді у цих краях були вкрай рідкісні.

Кинжал виявив Петро Горлах з Історико-дослідницької асоціації. Він проводив пошук за допомогою металошукача у лісах Ярославського лісництва, неподалік міста Коржениця.

"Я закінчив пошуки сьогоднішнього дня. Повернувшись до машини, я за звичкою залишив детектор увімкненим. У якийсь момент з'явився сигнал. Розкопуючи лісову підстилку, я побачив плоский металевий предмет, вкритий зеленою патиною. Я швидко зрозумів, що маю справу з чимось набагато давнішим, ніж військові предмети Першої та Другої світових воєн, які я шукав у цій галузі”, - розповів Горлач.

Він повідомив про цінну знахідку реставратору пам'ятників Підкарпаття у Пшемислі та археологам з дому-музею в Ярославлі. Вони провели попередню ідентифікацію кинджала.

На думку археологів, його можна датувати другою половиною третього тисячоліття до н.

"На польських землях це період величезних змін, пов'язаних, зокрема, зі зміною основної сировини для виробництва інструментів. Замість крем'яних знарядь, які зазвичай використовувалися в кам'яному столітті, з'являється все більше металевих виробів, що знаменують перехід у наступний період - бронзовий вік", - відзначили дослідники.

У той час інструменти, прикраси та зброю виготовлялися з бронзи - сплаву, створеного шляхом з'єднання міді та олова.

Але виявлений кинжал був відлитий не з бронзи, а зроблений із міді.

"У третьому тисячолітті до нашої ери вироби з міді були вкрай рідкісні, тому дозволити собі їх могли лише люди з найвищим соціальним статусом. Немає жодних сумнівів у тому, що кинжал не є місцевим продуктом", - додали археологи.

Також вони не виключають, що кинджал міг бути виготовлений у Карпатському басейні, або десь в українському степу чи лісостепу.

"Хоча кинджал з Коржениці має довжину всього 10,5 см, в порівнянні з іншими подібними предметами це вже великий кинжал, що показує, наскільки цінними були металеві вироби в період, що розглядається. Варто звернути увагу на характерну форму пам'ятки, яка нагадує ті, що використовувалися в той самий час крем'яні кинджали (так звані шоші)”, - кажуть дослідники.

Наразі кинджал знаходиться в колекції будинку-музею Орсетті в Ярославлі.