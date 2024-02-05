У Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставин

У Греції археологи виявили стародавню винну крамницю, яку господарі залишили за загадкових обставин. Він знаходився у великій споруді на території міста Сікіон, яка зараз належить до сучасної південної Греції. Будівлі понад 1600 років.

Виявлений археологами винний магазин римської епохи був зруйнований якимись раптовими подіями, оскільки власники залишали його поспіхом.

Скотт Галлімор, археолог з Університету Вілфріда Лор'є в Канаді, і Мартін Веллс, учений-класик з Остін-коледжу, представили свої результати на щорічних зборах Археологічного інституту Америки в Чикаго на початку цього місяця.

Усередині винного магазину дослідники виявили мармурові стільниці, розбиту кераміку та близько 60 бронзових монет. Багато монет було викарбувано під час правління Констанція II, яке тривало з 337 по 361 рік нашої ери.

"Всі монети були знайдені на підлозі магазину і розкидані по всьому простору. Схоже, що вони були разом у якомусь керамічному посуді або в мішку. Коли магазин був зруйнований, то вони висипалися на підлогу", - розповів Галлімор.

Експерти не можуть сказати, яка загадкова подія змусила власників магазину залишити будинок. Але вважають, що причиною обвалення конструкції міг бути землетрус чи небезпечні погодні умови.

Археологи виявили 1600-річну винну крамницю, зруйновану загадковою катастрофою/Фото: Scott Gallimore

На думку дослідників, а в магазині продавали не тільки вино, а ще й інші продукти, наприклад, оливкову олію. Це місце було частиною будівельного комплексу, що включав приміщення з печами та інструментами для пресування винограду та оливок. Найбільший комплекс також був покинутий і покинутий.

"Вино відігравало життєво важливу роль у давньоримській культурі серед представників вищого та нижчого класу, хоча воно було особливо величезним джерелом багатства для римської еліти. Вони володіли величезними ділянками землі, призначеними для виноградарства та виноробства, і продавали їх по всьому Середземномор'ю. Але водночас час вино пронизує всю культуру та суспільство - воно використовується у релігії, медицині, у повсякденному житті. Це був основний напій, коли воду пити було небезпечно", - пояснив археолог Емілін Додд.

Археологи виявили 1600-річну винну крамницю, зруйновану загадковою катастрофою/Фото: Scott Gallimore