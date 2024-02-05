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У Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставин

Понеділок 05 лютого 2024 21:19
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У Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставин Археологи знайшли старовинний винний магазин у Греції (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Греції археологи виявили стародавню винну крамницю, яку господарі залишили за загадкових обставин. Він знаходився у великій споруді на території міста Сікіон, яка зараз належить до сучасної південної Греції. Будівлі понад 1600 років.

Деталі про цей магазин розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Smithsonian magazine.

Виявлений археологами винний магазин римської епохи був зруйнований якимись раптовими подіями, оскільки власники залишали його поспіхом.

Скотт Галлімор, археолог з Університету Вілфріда Лор'є в Канаді, і Мартін Веллс, учений-класик з Остін-коледжу, представили свої результати на щорічних зборах Археологічного інституту Америки в Чикаго на початку цього місяця.

Усередині винного магазину дослідники виявили мармурові стільниці, розбиту кераміку та близько 60 бронзових монет. Багато монет було викарбувано під час правління Констанція II, яке тривало з 337 по 361 рік нашої ери.

"Всі монети були знайдені на підлозі магазину і розкидані по всьому простору. Схоже, що вони були разом у якомусь керамічному посуді або в мішку. Коли магазин був зруйнований, то вони висипалися на підлогу", - розповів Галлімор.

Експерти не можуть сказати, яка загадкова подія змусила власників магазину залишити будинок. Але вважають, що причиною обвалення конструкції міг бути землетрус чи небезпечні погодні умови.

У Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставинУ Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставин

Археологи виявили 1600-річну винну крамницю, зруйновану загадковою катастрофою/Фото: Scott Gallimore

На думку дослідників, а в магазині продавали не тільки вино, а ще й інші продукти, наприклад, оливкову олію. Це місце було частиною будівельного комплексу, що включав приміщення з печами та інструментами для пресування винограду та оливок. Найбільший комплекс також був покинутий і покинутий.

"Вино відігравало життєво важливу роль у давньоримській культурі серед представників вищого та нижчого класу, хоча воно було особливо величезним джерелом багатства для римської еліти. Вони володіли величезними ділянками землі, призначеними для виноградарства та виноробства, і продавали їх по всьому Середземномор'ю. Але водночас час вино пронизує всю культуру та суспільство - воно використовується у релігії, медицині, у повсякденному житті. Це був основний напій, коли воду пити було небезпечно", - пояснив археолог Емілін Додд.

У Греції знайшли старовинний винний магазин, покинутий за загадкових обставин

Археологи виявили 1600-річну винну крамницю, зруйновану загадковою катастрофою/Фото: Scott Gallimore

Раніше ми розповідали, що археологи знайшли поховання часів льодовикового періоду.

А ще писали про те, у світі з'явилася мова, якою володіє лише 350 осіб.

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