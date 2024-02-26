В Польше нашли медный кинжал, которому более 4000 лет: он может быть украинским

Доктор Эльжбета Серадзка-Бургхард, археолог музея в Ярославле, рассказала, что в III тысячелетии до нашей эры предметы из меди в этих краях были крайне редки.

Кинжал обнаружил Петр Горлах из Историко-исследовательской ассоциации. Он проводил поиск с помощью металлоискателя в лесах Ярославского лесничества, недалеко от города Корженица.

"Я закончил поиски сегодняшнего дня. Вернувшись к машине, я по привычке оставил детектор включенным. В какой-то момент появился сигнал. Раскапывая лесную подстилку, я увидел плоский металлический предмет, покрытый зеленой патиной. Я быстро понял, что имею дело с чем-то гораздо более древним, чем военные предметы Первой и Второй мировых войн, которые я искал в этой области", - рассказал Горлач.

Он сообщил о ценной находке реставратору памятников Подкарпатья в Пшемысле и археологам из дома-музея в Ярославле. Они провели предварительную идентификацию кинжала.

По мнению археологов, его можно датировать второй половиной третьего тысячелетия до нашей эры.

"На польских землях это период огромных перемен, связанных, в частности, с с изменением основного сырья для производства инструментов. Вместо кремневых орудий, обычно использовавшихся в каменном веке, появляется все больше металлических изделий, знаменующих переход в следующий период - бронзовый век", - отметили исследователи.

В ту эпоху инструменты, украшения и оружие изготавливались из бронзы - сплава, созданного путем соединения меди и олова.

Но обнаруженный кинжал был отлит не из бронзы, а сделан из меди.

"В третьем тысячелетии до нашей эры изделия из меди были крайне редки, поэтому позволить себе их могли только люди с самым высоким социальным статусом. Нет никаких сомнений в том, что кинжал не является местным продуктом", - добавили археологи.

Также они не исключают, что кинжал мог быть изготовлен в Карпатском бассейне, либо где-то в украинской степи или лесостепи.

"Хотя кинжал из Корженицы имеет длину всего 10,5 см, по сравнению с другими подобными предметами это уже большой кинжал, что показывает, насколько ценными были металлические изделия в рассматриваемый период. Стоит обратить внимание на характерную форму памятки, которая напоминает использовавшиеся в то же время кремневые кинжалы (так называемые шоши)", - говорят исследователи.

Сейчас кинжал находится в коллекции дома-музея Орсетти в Ярославле.