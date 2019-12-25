В Карпатском регионе могут частично перекрыть движение авто из-за снегопада

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня ожидается ухудшение погоды в регионе

В среду, 25 декабря, в Карпатском регионе Украины могут ограничить движение автомобилей из-за снегопада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, 25 декабря в западных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/сек.

"В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращении движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - говорится в сообщении.

Ранее в "Укравтодоре" сообщили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, местами ожидается туман и мокрый снег. Водителей призвали быть осторожными на дорогах.

Еще ранее во Львовской и Ивано-Франковской областях ограничили движение на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Отметим, сегодня отдельные группы Християн, а также большинство протестантских и ряд православных церквей празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю.