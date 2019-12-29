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-18 і все в снігу: частину України засипало товстим шаром снігу (фото)

STYLERЖиття    29.12.2019 - 15:45
-18 і все в снігу: частину України засипало товстим шаром снігу (фото)
Сніг у Карпатах (фото: РБК-Украина)

Рятувальники не рекомендують виходити в високогір'ї

Сьогодні, 29 грудня, Карпати засипає сильним снігом. Відповідну публікацію розмістили члени Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Станом на 8:45, 29.12.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північно-східний, 20 м/с., Пориви до 25 м/с., Температура повітря -18° С. Видимість до 30 м. Рекомендуємо утриматися від виходу в високогір'я", - зазначено в повідомленні.

-18 і все в снігу: частину України засипало товстим шаром снігу (фото)Сніг в Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

До слова, сніг в Карпатах почав йти ще 25 числа. Частина схилів вже давно виявилася під білим покривалом. Так, Василь Фіцак показав фотографії, які були зроблені на Чорногірському хребті.

-18 і все в снігу: частину України засипало товстим шаром снігу (фото)Фото: facebook.com/Василий Фіцак

Раніше повідомлялося про те, що в Карпатському регіоні можуть частково перекрити рух авто через снігопад.

Нагадаємо, що в Києві 31 грудня та 1 січня на деяких вулицях буде обмежено рух транспорту. Крім того, перед Новим роком столицю скують пробки. За прогнозом експертів, напередодні Нового року на дорогах Києва у вечірні години звичайною справою можуть стати пробки в 8-9 балів. Варто враховувати цей факт, щоб потрапити вчасно в потрібне місце.

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