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Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 19:09
Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии
Карпаты засыпало снегом (Коллаж РБК-Украина)

Горные вершины Карпат полностью покрыты снегом

Погода в Украине в последние дни не балует жителей теплом и в большинстве областей прошли дожди и усилился ветер. Однако в горах 25 декабря начал идти снег и уже часть склонов оказалась под белым покрывалом. В сети появились завораживающие снимки украинских Карпат, которые опубликовал на своей странице Василий Фицак.

Он рассказал, что фотографии сделаны на Черногорском хребте, где за последние сутки выпало 15 сантиметров снега.

Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии

Фото: facebook.com/Василий Фицак

"На Черногорском хребте в среднем 15 см снега, в переметах 30 и больше. Чем ниже, снега все меньше, так как в долине под Смотричем всего 3-5 см. А в селе нет вообще", - рассказал местный житель.

Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии

Фото: facebook.com/Василий Фицак

На фотографиях можно увидеть, что деревья на склонах гор полностью укрыты снегом и не видно даже игл на вечнозеленых елях, пихтах и соснах. Снег полностью покрыл горные вершины, но пока почти не добрался до долин.

Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии

Фото: facebook.com/Василий Фицак

Синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем в западных областях Украины, а также понижение температуры воздуха до небольших морозов.

Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии

Фото: facebook.com/Василий Фицак

Ранее мы сообщали о том, что снегом замело гору Поп Иван. Спасатели предупредили, что видимость в данной местности ограничена до 30 метров. Снег продолжает идти, а температура опустилась ниже -6 градусов.

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