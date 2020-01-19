Полизала и выкинула: Лободу застукали за странным занятием (фото)

Светлана Лобода шокировала фанатов поеданием фастфуда
Известная украинская артистка Светлана Лобода перестала заботиться о собственном здоровье и имидже и решила прорекламировать известный фастфуд. Но поклонники отреагировали на инициативу артистки достаточно резко, о чем написали под опубликованными фото.
Певица Светлана Лобода разместила на своей странице фотографию возле дорогостоящего авто с несколькими ведрами куриных ножек известного производителя фастфуда, после чего нарвалась на критику со стороны фанатов.
Светлана Лобода с куриными ножками (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях стали шутить по поводу питания Лободы, а также посчитали рекламируемый продукт некачественным:
Скриншоты (instagram.com/lobodaofficial)
Стоит напомнить, что ученые рассказали, как производство мяса влияет на глобальное потепление. По их мнению, уменьшение употребления мяса и молочных продуктов и замена их пищей растительного происхождения поможет бороться с парниковым эффектом, который вызывает глобальное потепление.
Напомним, что вокруг Светланы Лободы разгорелся новый скандал.