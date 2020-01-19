Полизала і викинула: Лободу застукали за дивним заняттям (фото)

Відома українська артистка Світлана Лобода перестала дбати про власне здоров'я та імідж і вирішила прорекламувати відомий фастфуд. Але шанувальники відреагували на ініціативу артистки досить різко, про що написали під опублікованими фото.

Співачка Світлана Лобода розмістила на своїй сторінці фотографію біля дорогого авто з кількома відрами курячих ніжок відомого виробника фастфуду, після чого нарвалася на критику з боку фанатів.

Світлана Лобода з курячими ніжками (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях почали жартувати з приводу харчування Лободи, а також порахували рекламований продукт неякісним:

KFC жах, ви ж виплюнули потім?

Світла, кидайте це є Г, переходьте на рослинну їжу, адже я знаю, Ви мудра і скоро до цього прийдете.

Хтось ніби хотів відмовитися від м'яса?)

Всі три? Чи Не забагато?)))))

Красиво жити не заборониш))))

Полизала і викинула.

Курка їсть курку.

Скріншоти (instagram.com/lobodaofficial)

Варто нагадати, що вчені розповіли, як виробництво м'яса впливає на глобальне потепління. На їхню думку, зменшення вживання м'яса і молочних продуктів і заміна їх їжею рослинного походження допоможе боротися з парниковим ефектом, який викликає глобальне потепління.

Нагадаємо, що навколо Світлани Лободи розгорівся новий скандал.