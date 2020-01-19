Полизала і викинула: Лободу застукали за дивним заняттям (фото)

Світлана Лобода шокувала фанатів поїданням фастфуду
Відома українська артистка Світлана Лобода перестала дбати про власне здоров'я та імідж і вирішила прорекламувати відомий фастфуд. Але шанувальники відреагували на ініціативу артистки досить різко, про що написали під опублікованими фото.
Співачка Світлана Лобода розмістила на своїй сторінці фотографію біля дорогого авто з кількома відрами курячих ніжок відомого виробника фастфуду, після чого нарвалася на критику з боку фанатів.
Світлана Лобода з курячими ніжками (фото: instagram.com/lobodaofficial)
У коментарях почали жартувати з приводу харчування Лободи, а також порахували рекламований продукт неякісним:
Скріншоти (instagram.com/lobodaofficial)
Варто нагадати, що вчені розповіли, як виробництво м'яса впливає на глобальне потепління. На їхню думку, зменшення вживання м'яса і молочних продуктів і заміна їх їжею рослинного походження допоможе боротися з парниковим ефектом, який викликає глобальне потепління.
Нагадаємо, що навколо Світлани Лободи розгорівся новий скандал.