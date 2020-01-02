Лобода оседлала единорога: на певице не было ничего (видео)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода вновь шокировала публику своей выходкой

Светлана Лобода в обнаженном виде села верхом на единорога. Певица шокировала публику в очередной раз, представив свой новый клип на песню "Мира мало". Видеоролик появился на официальном YouTube-канале певицы, собрав за короткое время сотни комментариев.

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Светлана Лобода - Мира мало (YouTube)

Кстати, новогодняя премьера видео на песню "Мира мало" состоялась на странице LOBODA в Instagram. Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.

"Мой подарок вам к Новому году! Мood-видео на песню #Мирамало. Чудеса сбываются) Снимали фотосессию с Аланом, и родилась красота... Эксклюзивная премьера только в Instagram", – написала Светлана.

Интересно, что поклонники певицы раскритиковали работу звезды в комментариях на YouTube.

Блин, я чуть со смеху не умер, на второй минуте у лошади такое выражение морды "ты че творишь?".

Странно, что рог никак не задействовала.

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Скриншот комментариев