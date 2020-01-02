Лобода оседлала единорога: на певице не было ничего (видео)

Светлана Лобода вновь шокировала публику своей выходкой
Светлана Лобода в обнаженном виде села верхом на единорога. Певица шокировала публику в очередной раз, представив свой новый клип на песню "Мира мало". Видеоролик появился на официальном YouTube-канале певицы, собрав за короткое время сотни комментариев.
Кстати, новогодняя премьера видео на песню "Мира мало" состоялась на странице LOBODA в Instagram. Автором работы стал известный клипмейкер Алан Бадоев.
"Мой подарок вам к Новому году! Мood-видео на песню #Мирамало. Чудеса сбываются) Снимали фотосессию с Аланом, и родилась красота... Эксклюзивная премьера только в Instagram", – написала Светлана.
Интересно, что поклонники певицы раскритиковали работу звезды в комментариях на YouTube.
Скриншот комментариев