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Братика ждет: Лобода намекнула на третью беременность (видео)

STYLERПерсоны    04.12.2019 - 16:33
Братика ждет: Лобода намекнула на третью беременность (видео)
Светлана Лобода намекнула на беременность (коллаж: РБК-Украина)

Светлана Лобода подогрела слухи о беременности

Светлана Лобода, после выхода скандального клипа с Тиллем Линдеманном, намекнула на третью беременность. Певица опубликовала видео со старшей дочерью 8-летней Евой, которую она родила от хореографа Андрея Царя.

В ролике звездная мама обнимает дочь, называя Еву "мое солнышко", "моя девочка сладкая", "моя любовь".

На что девочка отвечает ей: "Твоя любовь уже братика ждет". После чего певица со словами "так, тихо" прерывает запись.

В соцсетях предполагают, что певица решила вызвать новую волну слухов о себе после очередной встречи с Линдеманном.

Светлана Лобода с дочкой Евой (видео: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях пользователи присоединились к Еве, требуя "братика".

"Да мы только за! Сестренка есть, теперь братика ждет, - написала поклонница.

"Ну все, Светик, мы требуем братика", - отреагировал фан-клуб Лободы.

"Так, тихо! А то братик еще через 9 месяцев родится", - отреагировал подписчик.

Братика ждет: Лобода намекнула на третью беременность (видео)

Скрин комментариев

Стоит отметить, что вторая дочь певицы появилась вскоре после встречи с Тиллем Линдеманном на фестивале "Жара". Певица назвала дочь Тильдой, чем подогрела слухи о причастности лидера Rammstein к зачатию ребенка.

Лобода до сих пор прячет лицо малышки. Многие думают, что у певицы с немецким музыкантом контракт, а дочь вовсе не от него. И показав лицо Тильды, которая совсем непохожа на фактурного Линдеманна, Светлана потеряет интерес поклонников и СМИ к собственной персоне.

А пока что Светлана и Тилль продолжают интриговать поклонников - музыкант приехал на день рождения певицы 18 октября, а затем Лобода снялась с ним в очень откровенной сцене в клипе на песню Frau & Mann.

Братика ждет: Лобода намекнула на третью беременность (видео)

Светлана Лобода и Тиль Линдеманн (фото: instagram.com/lobodaofficial)

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