Поліз у воду в -13: в Ірпені чоловік врятував собаку, який провалився під лід (відео)

Відомо, що працівник комунального підприємства Віктор Школьник не вагаючись ні хвилини врятував собаку з крижаної води на набережній Ірпеня при -13°C.

Наразі тварині нічого не загрожує.

Комунальники закликали громадян бути обережними та уважними, особливо в умовах негоди та морозу. А також, слідкувати за своїми домашніми улюбленцями та не випускати їх на вулицю без нагляду, особливо в районах водойм.

Що робити, якщо провалились у крижану воду

Щоб не трапилося нещастя, варто дотримуватись таких порад:

виходити на лід можна, лише коли його товщина досягне 7 см

пішохідна переправа може бути лише за товщу льоду понад 15 см, відстань між людьми - не менш ніж 5 м

під час катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см

Під час перебування на льоду рибалкам та іншим особам необхідно дотримуватись таких правил безпеки:

з’ясуйте заздалегідь, чи немає підозрілих місць на кризі (лід може бути не міцним біля стоку води, тонким або крихким поблизу кущів)

обходьте ділянки, вкриті товстим шаром снігу

не пробивайте в одному місці багато лунок

не збирайтеся великими групами на невеликій площі льоду

щоб перевіряти міцність льоду, візьміть із собою палицю

не ловіть рибу занадто далеко від берега

Якщо провалились під лід, необхідно діяти так: