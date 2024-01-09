Полез в воду в -13: в Ирпене мужчина спас собаку, которая провалилась под лед (видео)

Коммунальщики призвали граждан соблюдать осторожность и внимательность, особенно в условиях непогоды и мороза. А также следить за своими домашними любимцами и не выпускать их на улицу без присмотра, особенно в районах водоемов.
Что делать, если провалились в ледяную воду
Чтобы не случилось несчастья, следует следовать следующим советам:
- выходить на лед можно, только когда его толщина достигнет 7 см
- пешеходная переправа может быть только при толще льда свыше 15 см, расстояние между людьми - не менее 5 м
- во время катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.
Во время пребывания на льду рыбакам и другим лицам необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- выясните заранее, нет ли подозрительных мест на льду (лед может быть не крепким возле стока воды, тонким или хрупким вблизи кустов)
- обходите участки, покрытые толстым слоем снега
- не пробивайте в одном месте много лунок
- не собирайтесь большими группами на небольшой площади льда
- чтобы проверять крепость льда, возьмите с собой палку
- не ловите рыбу слишком далеко от берега
Если провалились под лед, необходимо действовать следующим образом:
- не поддавайтесь панике, удерживайтесь на плаву, избегая погружения с головой
- зовите на помощь
- старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытягивая на поверхность ноги
- старайтесь как можно эффективнее использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь
- выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда пришли - там мощь льда уже известна