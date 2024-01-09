RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полез в воду в -13: в Ирпене мужчина спас собаку, которая провалилась под лед (видео)

В Ирпене мужчина спас собаку, которая была в ледяной воде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ирпене Киевской области работник коммунального предприятия спас собаку, которая оказалась в ледяной воде. Мужчина не раздумывая быстро помог животному.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как мужчина героически спас собаку и как действовать, если провалились под лед.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-страница КП "Управление благоустройства города" Ирпеня и сайт ГСЧС.

Детали инцидента

Известно, что работник коммунального предприятия Виктор Школьник не сомневаясь ни минуты спас собаку из ледяной воды на набережной Ирпеня при -13°С.

Сейчас животному ничего не угрожает.

Коммунальщики призвали граждан соблюдать осторожность и внимательность, особенно в условиях непогоды и мороза. А также следить за своими домашними любимцами и не выпускать их на улицу без присмотра, особенно в районах водоемов.

 

Что делать, если провалились в ледяную воду

Чтобы не случилось несчастья, следует следовать следующим советам:

  • выходить на лед можно, только когда его толщина достигнет 7 см
  • пешеходная переправа может быть только при толще льда свыше 15 см, расстояние между людьми - не менее 5 м
  • во время катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

Во время пребывания на льду рыбакам и другим лицам необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • выясните заранее, нет ли подозрительных мест на льду (лед может быть не крепким возле стока воды, тонким или хрупким вблизи кустов)
  • обходите участки, покрытые толстым слоем снега
  • не пробивайте в одном месте много лунок
  • не собирайтесь большими группами на небольшой площади льда
  • чтобы проверять крепость льда, возьмите с собой палку
  • не ловите рыбу слишком далеко от берега

Если провалились под лед, необходимо действовать следующим образом:

  • не поддавайтесь панике, удерживайтесь на плаву, избегая погружения с головой
  • зовите на помощь
  • старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытягивая на поверхность ноги
  • старайтесь как можно эффективнее использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь
  • выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда пришли - там мощь льда уже известна

Ранее мы сообщали, как заподозрить травму конечностей.

Также читайте, что под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариниліддомашні тарини