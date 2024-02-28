Полийте цим добривом орхідеї і вони подарують вам багато квітів

Орхідеї доволі вимогливі квіти, але як тільки ви дізнаєтеся про всі правила догляду за ними, вони в подяку будуть постійно квітнути та рости вертикально.

Як доглядати за орхідеями? 3 основні правила

Орхідеї люблять світлі місця, але з розсіяним світлом. Вони також не люблять змін місця розташування.

Якщо ви вирішили розмістити їх на підвіконні, вибирайте вікно, що виходить на схід. Влітку орхідея вимагає легкого укриття - сильного сонячного світла вона не любить. Вікно, на якому вона стоїть, потрібно трохи прикрити шторою або жалюзі.

Влітку рослина найкраще почувається при температурі близько +24 градусів, а взимку при +18 градусах С. ЇЇ цвітіння стимулюється різницею денних і нічних температур. Взимку, якщо ви хочете, щоб ваша орхідея повноцінно розквітла, включіть радіатор під підвіконням, де стоїть орхідея. Влітку орхідея буде інтенсивніше цвісти, якщо винести її на злегка затінений балкон.

Як поливати орхідею

Існує загальне правило поливати рослину треба відразу багато, але рідко. Вода також важлива. Перед поливом прокип’ятіть і охолодіть воду до кімнатної температури або полийте квіти зібраною дощовою водою. Крім "пиття", орхідеї варто ще час від часу щось "їсти".

За допомогою домашнього добрива для томатних орхідей бутони розпустяться протягом кількох тижнів.

Як діє домашнє добриво для орхідей?

Помідори не тільки смачні, але й багаті мінеральними речовинами: фосфором, калієм, кальцієм і вітамінами А і С. Тому вони також сподобаються вашим орхідеям. Це природний "допін", який допоможе орхідеї виростити нові квіти та листя. Для його приготування змішайте 1 помідор з 300 мл води і процідіть. Ви можете використовувати цей розбавлений томатний сік двома способами.

Як використовувати домашнє добриво для орхідей?

Ним можна поливати рослину як стандартно, так і змочити чисту м’яку тканину і протерти нею листя. Просто робіть це раз на 2 тижні. Вам не потрібно чекати якогось особливого моменту, щоб почати це лікування.

Початок березня і весна будуть якраз. У теплу пору року ви можете підгодувати рослину добривом для помідорів, як тільки на рослині з’явиться нова квітка, бутон або лист.