Коли сіяти розсаду помідорів у лютому та березні. Названі найкращі дати

Помідори належать до найбільш популярних культур овочевого вирощування, і їх часто саджають за допомогою розсади. Важливо точно визначити оптимальний час для висіву томатів, щоб уникнути затримок або недопущення переростання саджанців перед тим, як їх пересадити в теплиці, парники або на відкритий ґрунт.

В які дати в лютому та березні це краще зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler). У матеріалі використані дані з сайтів Квіткаіфо та інші.