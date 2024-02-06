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Коли сіяти розсаду помідорів у лютому та березні. Названі найкращі дати

Вівторок 06 лютого 2024 13:36
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Коли сіяти розсаду помідорів у лютому та березні. Названі найкращі дати Фото: Коли посадити розсаду помідорів
Автор: Людмила Жукова

Помідори належать до найбільш популярних культур овочевого вирощування, і їх часто саджають за допомогою розсади. Важливо точно визначити оптимальний час для висіву томатів, щоб уникнути затримок або недопущення переростання саджанців перед тим, як їх пересадити в теплиці, парники або на відкритий ґрунт.

В які дати в лютому та березні це краще зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler).

У матеріалі використані дані з сайтів Квіткаіфо та інші.

Коли саджати насіння в грунт

Терміни посадки помідорів на розсаду визначаються зазвичай з останніх днів лютого до кінця квітня, або трошки пізніше, якщо сієте їх на відкритий ґрунт. Сорти можуть мати вказівки виробника щодо оптимальних дат посіву. Якщо ви плануєте садити у відкритий ґрунт, тоді насіння слід сіяти у середині березня.

Загалом, від моменту висіву насіння до висадки розсади мине 52-58 днів. Точну дату можна обирати залежно від цього терміну і погодних умов, таких як готовність ґрунту.

Важливо не сіяти насіння занадто рано, оскільки переросла розсада може виявитися слабкою.

Для забезпечення здоров'я і потужності розсади надайте їй достатньо світла та оптимальну температуру. Деякі рекомендації включають обприскування рослин водою, хоча помідори не люблять повітряну вологу, тож встановлення зволожувача повітря може бути ефективнішим рішенням.

Найкращі дати для посіву насіння томатів у 2024 році

у лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;

у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;

у квітні – 10, 11, 14.

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