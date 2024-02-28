Полейте этим удобрением орхидеи и они подарят вам много цветов

Орхидеи довольно требовательные цветы, но как только вы узнаете все правила ухода за ними, они в благодарность будут постоянно цвести и расти вертикально.

Как ухаживать за орхидеями? 3 основные правила

Орхидеи любят светлые места, но с рассеянным светом. Они также не любят частую смену местоположения.

Если вы решили разместить их на подоконнике, выбирайте окно, выходящее на восток. Летом орхидея требует легкого укрытия - сильного солнечного света она не любит. Окно, на котором она стоит, нужно чуть-чуть прикрыть шторой или жалюзи.

Летом растение лучше чувствует себя при температуре около +24 градусов, а зимой при +18 градусах С. Ее цветение стимулируется разницей дневных и ночных температур. Зимой, если вы хотите, чтобы ваша орхидея полноценно расцвела, включите радиатор под подоконником, где орхидея стоит. Летом орхидея будет интенсивнее цвести, если вынести ее на слегка затененный балкон.

Как поливать орхидею

Существует общее правило поливать растение нужно сразу много, но редко. Вода тоже важна. Перед поливом прокипятите и охладите воду до комнатной температуры или полейте цветы собранной дождевой водой. Помимо "питья", орхидеи стоит еще время от времени что-то "кушать".

С помощью домашнего удобрения для томатных орхидей бутоны распустятся в течение нескольких недель.

Как действует домашнее удобрение для орхидей?

Помидоры не только вкусны, но и богаты минеральными веществами: фосфором, калием, кальцием и витаминами А и С. Поэтому они тоже понравятся вашим орхидеям. Это естественный "допин", который поможет орхидее вырастить новые цветы и листья. Для его приготовления смешайте 1 помидор из 300 мл воды и процедите. Вы можете использовать этот разбавленный томатный сок двумя способами.

Как использовать домашнее удобрение для орхидей?

Им можно поливать растение как стандартно, так и смочить чистую мягкую ткань и протереть ею листья. Просто делайте это раз в 2 недели. Вам не нужно ждать какого-нибудь особого момента, чтобы начать это лечение.

Начало марта и весна будут как раз. В теплое время года вы можете прикормить растение удобрением для помидоров, как только на растении появится новый цветок, бутон или лист.