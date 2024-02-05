Як та коли саджати вдома розсаду полуниці, щоб рослина була міцною та урожайною

Вважається, що полуницю може бути складно вирощувати, і тому багато людей уникають самостійного вирощування з насіння. Замість цього вони вибирають придбати готову розсаду або розсаджують вже наявні кущі. Однак, при глибшому розгляді, вирощування розсади цієї ягоди виявляється не таким складним завданням.

Як та коли садити розсаду, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли садити насіння у грунт вдома

Висівати полуницю, а також суницю на розсаду рекомендується у кінці лютого або на початку березня. Важливо провести цей процес вчасно, оскільки висівання пізніше може призвести до того, що плодоношення полуниці розпочнеться лише у наступному році. Насіння можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині, і цей варіант дозволяє обрати сорти, які вам найбільше подобаються.

Підготовка насіння та грунту

Грунт для полуниці повинен мати легку структуру, бути поживним і слабо кислим. Найзручніше придбати готову грунтосуміш у магазині, але можна також приготувати її самостійно. При цьому важливо враховувати, що склад грунтосуміші повинен включати перегній, кокосовий субстрат і пісок.

Перед посадкою грунтосуміші, з метою дезінфекції, рекомендується обробити розчином марганцівки або фунгіциду. Марганцівку також можна використовувати для обробки насіння, зануривши його на короткий час у слабкий розчин і потім просушивши.

Сіяти полуницю рекомендовано у ящики чи контейнери. Ось, як це зробити

Заповніть посудину грунтом приблизно на ⅔.

Використовуючи олівець чи інший подібний предмет, зробіть борозенки, глибиною не більше 0, 5 см.

Утворені канавки полийте невеликою кількістю слабкого розчину перманганат калію.

Посійте насіння, але зверху грунтом його не присипайте, воно повинно зростати на світлі.

Зверху контейнер чи горщик накрийте плівкою і поставте у тепле приміщення, де температура тримається приблизно 22-25 градусів.

Важливо, щоб контейнери з розсадою мали гарне освітлення. При можливості, окрім сонячного світла, варто подбати і про штучні джерела.

Як доглядати за розсадою

З ростом розсади важливо регулярно поливати її, щоб уникнути пересихання ґрунту. Орієнтовно через 2-3 тижні очікується поява перших сходів. Після цього можна видалити плівку та знизити температуру повітря до +18 °C.

Коли у паростків вже присутні мінімум 5-6 листочків, можна розпочати процедуру пікірування. Для кожної окремої рослини використовують пластиковий стаканчик, роблячи в ґрунті глибоке заглиблення та висаджуючи саджанець глибоко, аж до самих листків. Після цього рослини поливають. Також рекомендовано підживити їх спеціальним добривом-коренеутворювачем.

В подальшому рекомендується підживлювати розсаду кожні кілька тижнів, використовуючи розчин мікроелементів. Приблизно на початку червня або навіть в кінці травня можна розпочати пересаджування саджанців у відкритий грунт.