UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Полиция нашла парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро: что им грозит

Автор: Роман Мирончук

Полицейские метро Киева установили личности парня и девушки, которые курили в вагоне поезда метрополитена во время жесткого карантина, когда проезд в общественном транспорте был по спецпропускам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Украины.

В соцсетях было нашумевшее видео, на котором парень и девушка курят сигареты во время поездки в вагоне метро. После чего этот ролик привлек внимание полиции.

Правоохранителям удалось найти местоположение и задержать двух местных жителей. Нарушителями порядка оказались 21 - летняя девушка и 24 - летний парень. В отношении их сотрудники управления полиции составили административные материалы по статьям о нарушении правил карантина и мелком хулиганстве.

Им грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - от 170 до 255 гривен.

Стоит отметить, что молодой человек рассказал, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и встретил в метро свою давнюю подругу. Свою вину он признал и раскаялся.

Девушка рассказала, что сняли это видео просто для себя и для друзей в Instagram. Она и не думала, что оно вызовет такую реакцию у людей.

Напомним, фото лежащих людей в метро шокировало сеть.

Мы также писали о том, что в метро Киева рассказали о важном нововведении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевполиция