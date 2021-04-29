Полиция нашла парня и девушку, которые курили в вагоне киевского метро: что им грозит

В соцсетях было нашумевшее видео, на котором парень и девушка курят сигареты во время поездки в вагоне метро. После чего этот ролик привлек внимание полиции.

Правоохранителям удалось найти местоположение и задержать двух местных жителей. Нарушителями порядка оказались 21 - летняя девушка и 24 - летний парень. В отношении их сотрудники управления полиции составили административные материалы по статьям о нарушении правил карантина и мелком хулиганстве.

Им грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - от 170 до 255 гривен.

Стоит отметить, что молодой человек рассказал, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и встретил в метро свою давнюю подругу. Свою вину он признал и раскаялся.

Девушка рассказала, что сняли это видео просто для себя и для друзей в Instagram. Она и не думала, что оно вызовет такую реакцию у людей.