В метро Киева рассказали о важном нововведении: может коснуться каждого пассажира

В метро Киева сделали заявление о важном нововведении, которое может коснуться каждого пассажира. Теперь все сотрудники "подземки" будут специально обучаться для оказания домедицинской помощи. Они смогут помочь в случае, если кому-то на станции или в вагоне станет плохо.

В метрополитене говорят, что на заседании Киевсовета были внесены соответствующие изменения в "Правила пользования подземкой". Всех сотрудников, дежурящих на станциях, специально обучат для оказания домедицинской помощи до сентября.

Отметим, что на данный момент на станциях метрополитена размещены 52 дефибрилляторов, 19 из них - на платформах станций, еще 33 - в кассах.

"В ближайшее время все оборудование разместят в пассажирских зонах", - добавили в сообщении.

В скором времени все сотрудники подземки на станциях, а не только медики, смогут спасать жизни пассажиров до прибытия бригад "скорой" помощи.