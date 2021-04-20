В разгар карантина в метро Киева пробрались подростки: их выходка поражает
Фото: в метро Киева отличились подростки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В метро Киева в связи с карантином сейчас возможен вход только по специальным пропускам, но некоторые все равно проникают в подземку. Так, например, подростки, которые отличились в метрополитене дикой выходкой.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Дети зашли в вагон метро и демонстративно стали курить там сигареты.
"Мда, интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?" - подписал ролик автор видео.
На видео можно увидеть девочку и мальчика, которые с удовольствием курят и демонстрируют это на камеру.
В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент.
- Наверное, у них оригинальные спецпропуска, а не подделка за 200 гривен из интернета...сразу же видно, на видео врачи, аптекари, спасатели и прочие работники критической инфраструктуры.
- Оштрафовать. Или пусть моет в метро перрон. Жалко, что позорит нашу молодежь.
- Тваринок можна провчити за допомогою вогнегасника.
- Вилучити у обох перепустки в метро.
- Возвращаются с дня рождения жены Коли Тищенко.
- Нормальные люди не ездят в метро потому, что городом 30 лет рукоблудят кретины из других регионов и сел. Коренных киевлян практически нет в КМДА. Вот и имеем село городского типа. Город превратился в свинарник.
Как мы сообщали ранее, в мэрии Киева рассказали, кому разрешили ездить в транспорте без спецпропуска.