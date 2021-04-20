В разгар карантина в метро Киева пробрались подростки: их выходка поражает

В метро Киева в связи с карантином сейчас возможен вход только по специальным пропускам, но некоторые все равно проникают в подземку. Так, например, подростки, которые отличились в метрополитене дикой выходкой.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Дети зашли в вагон метро и демонстративно стали курить там сигареты.

"Мда, интересно, а почему нормальные люди не могут попасть в метро, а эти курилку устраивают?" - подписал ролик автор видео.

На видео можно увидеть девочку и мальчика, которые с удовольствием курят и демонстрируют это на камеру.

В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент.