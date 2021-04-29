Поліція знайшла хлопця і дівчину, які курили у вагоні київського метро: що їм загрожує

У соцмережах було гучне відео, на якому хлопець і дівчина курять сигарети під час поїздки у вагоні метро. Після чого цей ролик привернув увагу поліції.

Правоохоронцям вдалося знайти місце розташування і затримати двох місцевих жителів. Порушниками порядку виявилися 21 - річна дівчина і 24-річний хлопець. Відносно їх співробітники управління поліції склали адміністративні матеріали за статтями про порушення правил карантину і дрібне хуліганство.

Їм загрожує штраф від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 170 до 255 гривень.

Варто зазначити, що молодий чоловік розповів, що в той день він перебував у стані алкогольного сп'яніння і зустрів в метро свою давню подругу. Свою провину він визнав і розкаявся.

Дівчина розповіла, що зняли це відео просто для себе і для друзів в Instagram. Вона і не думала, що воно викличе таку реакцію у людей.