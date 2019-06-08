Поліцейський збив дитину в Конотопі: моторошні деталі та відео

Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (фото: РБК-Україна)

Хлопчику, якого поліцейський збив на переході в Конотопі, видалили селезінку

7 червня у центрі Конотопа авто начальника поліції міста збило дитину, внаслідок чого 10-річному хлопчику довелося проводити операцію та видаляти селезінку. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у соцмережі Facebook.

В той злощасний день за кермом був не власник авто, яким є глава поліції міста, а інший поліцейський - у тверезому стані. Його вже затримали та оголосили про підозру.

Медики провели операцію і видалили селезінку. Тепер лікарі намагаються провести рентгенологічний спосіб діагностики, щоб більш точно зрозуміти про стан потерпілого.

Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (скріншот: facebook.com/Semenikhin)

За словами очевидців, хлопчик перебігав дорогу по пішохідному переходу, коли почалася злива, і потрапив під колеса машини. Дитину одразу ж понесли у лікарню, розташовану поруч, не чекаючи прибуття швидкої.

Начальник поліції Сумській області Микола Лушпієнко заявив, що поліцейський, який був за кермом авто, є сержантом поліції і штатним водієм службового автомобіля.

Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (фото: facebook.com/Semenikhin)

До речі, в мережі з'явилося відео перших секунд ДТП в Конотопі, де автомобіль начальника поліції міста збив дитину на пішохідному переході.

Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (відео )

Користувачі миттєво відреагували на опублікований ролик. Коментатори вважають, що причиною такої поведінки є безкарність, яка зустрічається в наш час повсюдно:

Боже, який жах! Яка безкарність! Скільки ще повинно постраждати дітей і дорослих, щоб ці "перевертні" схаменулися?

Поки самі люди не почнуть карати, система не запрацює.

Тільки самосуд!

Дитину відкинуло більш ніж на десять метрів.

Довічне потрібно, якщо збив на пішохідному переході.

Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (скріншот: facebook.com/Semenikhin)

До речі, подібний випадок відбувається далеко не вперше. Так, під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі".

Нагадаємо, що пасажири влаштували криваву різанину у метро Києва.