Полицейская вылетела из окна: в Киеве произошло жуткое ДТП

В Киеве 9 ноября произошло жуткое ДТП с участием машины полиции. В результате аварии из окна авто Reno Logan вылетела сотрудница правоохранительных органов. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на пересечении улиц Берлинского - Шусева.

"Предварительно, столкнулись два легковых авто: Audi, в котором находились мать с дочерью (возможно, еще водитель), и полицейский Reno. По словам очевидцев, полиция ехала без сирены. С патрульного автомобиля вылетела полицейская, ее состояние не известно, забрали на носилках. Водителю оказывают медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из авто Audi девочка жива, мама не ясно, один полицейский госпитализирован, судьба девушки-полицейской - не известна. На месте происшествия работало несколько экипажей скорой, полиции. Сейчас полиция устанавливает все подробности.

Авария в Киеве (Киев Оперативный/Facebook)